Megint Csernobilon a világ szeme

Szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetben közölte, hogy már több mint hatezer civilt sikerült kimenekíteni pénteken Donyeck, Luhanszk és Zaporizzsja régióból. Közülük több mint háromezret Mariupolból menekítettek ki, ezeken a helyeken ugyanis működtek a humanitárius folyosók.

Több várost is rakétatámadás ért

Szombaton kora reggel folytatódtak az orosz erők heves támadásai Ukrajnában, több ukrán városba is orosz rakéták csapódtak be. Poltavában legalább négy rakéta csapódott be két infrastrukturális objektumba. Az ukrán fővárostól, Kijevtől délkeletre fekvő Dnyipro városában két-három heves robbanást hallottak.

A délkelet-ukrajnai Krivij Rih város környékét rakétavetőkkel lőtték, és egy gázállomás kigyulladt. A Fekete-tenger partján fekvő Odessza kikötővárost péntek este szintén rakétatámadás érte. Dnyipropetrovszk megyében egy vasútállomást is támadás ért, aminek következtében súlyosan megrongálódtak a sínek és a kocsik.

Erőszakkal oszlattak fel egy tüntetést az oroszok

A megszállt Enerhodar helyi hatóságai szerint az orosz erők kábítógránátokat dobtak a tömegre egy ukránbarát megmozduláson szombaton, és több résztvevőt is őrizetbe vettek. A helyi önkormányzat arról is beszámolt, hogy a megszállók robbantásokkal oszlatják a tüntető tömeget. Továbbá azzal vádolták az oroszokat, hogy aznap a város egy másik részét is bombázták, a támadásban négy ember megsérült.

Kivonuló orosz csapatok

Az ukrán elnök szombati videóüzenetében azt is elmondta: a kivonuló orosz katonák aláaknázott területeket hagynak maguk után. Elmondása szerint az oroszok az otthonokat, a felszereléseket és még a holttesteket is aláaknázták.

Az oroszok a Kijev melletti Antonov légibázisról is kivonultak. A legújabb műholdképek szerint kiürült a Kijevtől 29 kilométerre lévő repülőtér, amelyet az oroszok még a háború első napján foglaltak el.

Az ukrán elnöki hivatal tanácsadója szerint a kivonuló orosz erők célja, hogy „megvessék lábukat keleten és délen”. Elmondása szerint a kijevi és csernyihivi területekről történő gyors orosz kivonulás után Oroszország keletre és délre vonul vissza, megtartja az ellenőrzést a megszállt területek nagy része felett, és ott erős állást épít ki.

Ismét ukrán kézen Csernobil

Szintén a háború első napján foglalták el az orosz erők a csernobili atomerőművet, amely felett szombaton felvonták Ukrajna zászlaját. A létesítményt üzemeltető cég, az Enerhoatom közleménye szerint az ünnepségen jelen volt a csernobili atomerőmű teljes személyzete, amely február 24-étől hősiesen dolgozott a megszállás zord körülményei között, és gondoskodott az állomáson és a közeli létesítményekben a nukleáris és sugárbiztonságról.

Folytatódnak a mentőakciók

Eközben a Vöröskereszt újabb kísérletet tett az emberek evakuálására a háború kezdete óta tűz alatt álló Mariupolból. A városban sok az áldozat, és rengeteg épület megsemmisült. Az ukrán elnök tanácsadója úgy véli, a hétvégén jó hírek érkezhetnek az ostromlott délkeleti Mariupol városból kimenekítendő emberekről.

Meghalt egy híres ukrán fotóriporter

Oroszország inváziójának kezdete óta legalább nyolc újságíró haláláról tudnak Ukrajnában. Szombaton Makszim Levin ukrán háborús fotóst holtan találták a rendőrök egy Kijevtől északra fekvő falu közelében. Kollégái beszámolói szerint a negyvenéves Levinről március 13. óta nem hallottak, amikor a Kijevtől északra fekvő Visgorod körzetben dokumentálta a konfliktust, ahol később heves harcok törtek ki. A Kijev melletti Bucsában legalább húsz civil ruhás férfi holttestét találták meg szombaton egy utcában, miután az ukrán erők visszafoglalták a várost.

Gyorsan uniós tagjelölt lehet Ukrajna

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a kijevi látogatása során kijelentette: Ukrajna belátható időn belül az Európai Unió tagjelölt országa lesz. Majd hozzátette: az EU mindent megtesz annak érdekében, hogy a háború után újjáépüljenek az agresszor által lerombolt városok és falvak.

A háborús eseményeket ma is percről percre közvetítettük. Többek között kiderül, hogy

Legalább 158 gyerek meghalt, és több mint 254 megsérült Ukrajnában az orosz invázió kezdete óta;

A háborús zónába menne Ferenc pápa;

Meghalt az ukrán miniszterelnök-helyettes férje;

Lviv polgármestere azt kéri a Nyugattól, hogy egyáltalán ne vásároljon olajat és gázt az oroszoktól;

Több tucat település maradt gáz nélkül a luhanszki régióban;

Oroszország kiszáll a Nemzetközi Űrállomásból;

Meghalt Ukrajna első női pilótája;

Már 33 halottja van a mikolajivi rakétatámadásnak;

Nemzetközi elfogadóparancsot sürget Putyin ellen a volt ENSZ-főügyész;

Az Egyesült Államok egymilliárd dollár értékben újabb biztonsági támogatást nyújt az ukránoknak.

(Borítókép: Ukrán katonai páncélozott jármű Bucsa egyik utcájában 2022. április 2-án. Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP)