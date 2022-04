Christian B rabolhatta el Madeleine McCannt?

A 2007-ben eltűnt McCann elrablásával egy német férfit vádolnak, Christian B.-t, akinek most megszólalt egy ismerőse. Elmondása szerint teljesen biztos abban, hogy ő rabolta el a kislányt.

Mint arról a korábbiakban beszámoltunk, Madeleine McCann még 2007-ben ment nyaralni a Portugáliában található Praia da Luz egyik üdülőközpontjába, ahol nyoma veszett. Az akkor négyéves kislány a két testvérével együtt aludt az egyik szobában, míg a szülei a barátaikkal együtt vacsoráztak egy közeli étteremben. A szülők óránként felváltva néztek rá gyermekeikre, hogy megbizonyosodjanak róla, minden rendben. A kislány édesanyja, Kate azonban fél tízkor vette észre, hogy Madeleine nem fekszik az ágyában. A nyomozás azóta tart, még a szülőket is gyanúsították, mondván véletlenül ölték meg kislányukat, majd el akarták tüntetni a holttestet, ám ez az elmélet nem állta meg a helyét.

Az elmúlt években viszont újabb gyanúsított került a láthatárra, egy német férfi, Christian B., aki 1995 és 2007 között Praia da Luzban lakott, pont ott, ahol Madeleine eltűnt. Sőt, korábban már elítélték szexuális zaklatás miatt. A férfi gyakran tört be hotelszobákba éjszakánként, így nem elképzelhetetlen, hogy köze van a kislány eltűnéséhez. A német ügyészek 2020 júniusában nevezték meg gyanúsítottként. Azt állítják, bizonyítékaik vannak arra vonatkozólag, hogy elrabolta és megölte kislányt, viszont a férfi tagadja, hogy bármi köze is lenne az ügyhöz. Még tavaly májusban emeltek vádat ellene, ám egy újabb tanú felbukkanása alibit is biztosíthat neki. Hogy valóban Christian B. lehetett-e a tettes, arról szilárd meggyőződése van egyik ismerősének, Christian Postnak, aki azt állítja, 100 százalék, hogy ő rabolta el Madeleine McCannt.

A Mirror egy dél-kambodzsai kisvárosban bukkant rá Christian Postra, aki elárulta, akkor ismerkedett meg Christian B.-vel, amikor egy algarvei bárban találkoztak a 2000-es évek elején. Összebarátkozásuk után egymás lakására is elmentek, ám amit Post látott a férfi házában – ami inkább egy lepusztult viskó volt –, az nyugtalanította. Bár tudta, hogy a Madeleine McCann eltűnésével vádolt férfitől nem áll távol a bűnözés, ám azt nem tudta, milyen súlyos a helyzet.

A nappaliban ültem, és útleveleket láttam a kandallón. Legalább 60-100 darab lehetett, szépen egymásra voltak rakva három kupacban

– magyarázta Post, akinek a férfi arról is beszámolt, éjszakánként be szokott törni a Praia da Luzban található apartmanokba. Felmászik az erkélyeken, majd be az ablakon, így szerezte az útleveleket is, amelyek száma azt mutatja, hány betörést követett el.

Azt mondta, bemegy a szobákba, és elviszi, amit akar. Akkoriban azt sejtettem, hogy készpénzről, ékszerekről, útlevelekről van szó, de ki tudja?

– mondta Post.

Mint hozzátette, Christian B. mindig éjszaka tört be a lakásokba, mivel nappal túl kockázatos lett volna. Sőt, azt is megosztotta barátjával, miszerint marihuánát árul, hogy keressen egy kis készpénzt, ám annak nem volt jele, hogy vonzódna a gyermekekhez vagy bármilyen más szexuális bűncselekményre képes lenne. Post elmondása szerint már bánja, hogy nem szólt az útlevelekről a rendőrségnek, de most hajlandó visszamenni a bíróságra, hogy tanúskodjon.

Post kezdetben azt gondolta, nem ő áll Madeleine eltűnésének hátterében, mivel úgy vélte, "csak" betörést követett el. Azt követően szerzett tudomást arról, hogy barátját kiskorú szexuális zaklatásért ítélték el korábban, amikor cikkezni kezdett róla a sajtó. Ám ekkor már teljesen összeállt neki a kép.

Most, hogy már tudok a pedofil múltjáról, 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ő tette

– jelentette ki Post, aki szerint Christian B. valószínűleg nem tervezte elrabolni Madeleine-t, így "csak" a pillanat hevében vitte el őt a lakásból. Sőt, azt is kifejtette, hogy a pedofilok agya másképp működik, így biztos nem hagyta volna ki a lehetőséget, hogy elvigyen egy kislányt, aki egyedül van épp otthon.

Ha arra gondolok, hogy mit tett a múltban, rosszul leszek, hányni akarok, mivel vele lógtam. Ha elítélik Madeleine elrablásáért, remélem lecsukják és eldobják a kulcsot.

– tette hozzá Post.

Többször kihallgatták

A nyomozók eddig már kétszer is kihallgatták Christian Postot az ügyben. Egy 2019-es perben is tanúvallomást tett barátja ellen, aki 2005-ben megerőszakolt egy nyugdíjast Praia da Luzban. Tettéért jelenleg hétéves börtönbüntetését tölti Németországban. Post 2006-ban össze is veszett a Madeleine elrablásával vádolt férfival, mivel arra kérte őt, hogy menjen el a házába, és tüntessen el mindent, ami bizonyítékként bajba sodorhatja. Ekkor barátja épp egy portimaói börtönben tartózkodott benzinlopás miatt.

2012-ben rövid időre újra találkoztak, miután Post visszatért Németországba, hogy a Düsseldorf melletti Solingenben egy karácsonyi vásáron dolgozzon. Ám 2015-ben Kambodzsába költözött, így megszakadt a kapcsolat kettejük között. Egészen addig nem is hallott róla, amíg testvére fel nem hívta azzal, hogy a német nyomozók beszélni akarnak vele.

Azt mondták, gyanúsított a Madeleine-ügyben. Teljesen ledöbbentem

– jegyezte meg Post, aki korábban még nem beszélt nyilvánosan Christian B.-ről, mivel attól tartott, hogy őt is kapcsolatba fogják hozni az üggyel. Kiemelte, hogy a Madeleine elrablásával gyanúsított férfi egyik bűncselekményéhez sincs köze.

Madeleine McCann szülei, Kate (54) és Gerry (53) a mai napig úgy gondolják, hogy még él a lányuk. A 2011-ben újraindított nyomozás eddig több mint 13 millió fontba, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 5,6 milliárd forintba került, ám a belügyminisztérium nemrég bejelentette, hogy a nyomozást már csak az év végéig fogják finanszírozni.