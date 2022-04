Fojtogatta, tűsarkúval ütötte az anyját a menyasszony, egy bokszoló is beszállt

Fojtogatta, tűsarkúval ütötte és rugdosta is az anyját az ittas és felbőszült menyasszony, hozta le a DailyMail.

A menyasszony talpig fehérben a 47 éves Cherry-Ann Lindsay-t, az édesanyját bántalmazta. Az anya utóbb azt mondta, valóban féltette az életét, amikor a lánya, Claire Goodbrand rátámadt.

A verekedés szépen kikerekedett, részt vett benne a menyasszony férje, az egykori profi bokszoló, valamint a vőfély is, de kapott az édesanya barátja is és egy vendég is az ütésekből. A friss házasokat a végén letartóztatták, anya és barátja pedig megsérült - írja a DailyMail. Claire bűnösnek vallotta magát a rendőrségen.

Az esküvő másnapján Cherry-Ann azonnal megváltoztatta a végrendeletét, és el is költözött a házából,

Pánikba estem, hiszen Cherry egyedüli gyerek, a halálom után minden az övé lett volna, azt pedig nem akarom. Van két ingatlanom, egy lakókocsim és egy életbiztosításom. Ha azt hiszik, hogy mindent megkapnak, ha bármi történik velem, hát tévednek.

A lányt, a férjét és vőfélyt szociális munkára ítélték, közölte a DailyMail, de információi szerint a pár már külön él.

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!