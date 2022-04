A koronavírus visszavetette a Tesla első negyedéves gyártási kapacitását

A Tesla beszámolt az első negyedéves járműgyártási és szállítási adatokról 2022 első három hónapjára vonatkozóan. Habár a tavalyi évhez képest markáns volt a növekedés, az előző negyedévihez viszonyítva alig nőttek az eladások, és az elemzők is erősebb számokat vártak – írja a CNBC.

Az első negyedévben a Tesla összesen 310 048 elektromos járművet szállított le, ez a tavalyi év azonos időszakához képest 69,4 százalékos bővülésnek felel meg, azonban az előző negyedévhez képest alig nőttek az eladások. Emellett a FactSet adatai szerint az elemzők 317 000 darabos értékesítést vártak, tehát a cég számai valamivel alulmúlták a becsléseket.

A vállalat összesen 305 407 darab elektromos autót gyártott, ami a tavalyihoz képest 67,7 százalékkal több, de az előző negyedévhez képest mérsékelt visszaesésnek számít.

A várakozásokon aluli számokat részben a koronavírus újabb kínai hulláma, illetve a Kínában bevezetett új egészségügyi korlátozások magyarázzák, amelyek miatt a sanghaji üzemben ideiglenesen le kellett állítani a termelést.

Mindeközben a Teslát, az autóipar többi részével együtt, széles körű alkatrészhiány és infláció is sújtotta. Az olyan kritikus alkatrészek, mint a félvezetők, továbbra is hiánycikkek, és az olyan nyersanyagok ára, mint a nikkel és az alumínium, szintén elszállt a háború kirobbanását követően. Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója március közepén figyelmeztetett a cégére nehezedő inflációs nyomásra, és ezt követően az Egyesült Államokban és Kínában is megemelték autóik árát.