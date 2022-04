Súlyos radioaktív probléma Kijev körül, kegyetlen mészárlás Bucsában

Vasárnap reggel több rakétát lőttek ki Odesszára. A Fekete-tenger partján fekvő kikötővárosban találat ért egy olajfinomítót, amely kigyulladt. Az EFE spanyol hírügynökség szemtanúkra hivatkozva azt írta, hogy legalább hat, különböző erősségű robbanás történt, amelyek nyomán három helyszínen fekete füstfelhő emelkedett a magasba.

Zelenszkij újra üzent

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnapi videóüzenetében arról beszélt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök az utolsó Európában, aki még hajlandó nyíltan Putyint támogatni. Az ukrán elnök szerint nem kértek ők semmi különöset Budapesttől, de még azt se kapták meg, amit másoktól igen.

Csernobil állapota teljesen normális

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője személyesen utazott Ukrajnába, hogy a kormány illetékeseivel ellenőrizze az ország nukleáris létesítményeinek biztonságát, amelyek az orosz erők célpontjai voltak. Rafael Mariano Grossi szerint a csernobili erőmű körül az általános sugárzási helyzet teljesen normális. A sugárzás emelkedése a katonai járművek által felvert por miatt következhetett be, amikor az orosz erők elhagyták Csernobilt.

Súlyos radioaktív probléma lehet Kijev körül

A csernobili atomerőmű vezetője szerint az orosz katonák lövészárkokat ástak, aknákat telepítettek, ezzel felforgatták a sugárfertőzéssel szennyezett talajt. A Kijev felé haladó tankokra is feltapadhatott a szennyezett talaj és sár, így most a hatóságoknak most ellenőrizniük kell a radioaktív hulladékot és a sugárzást Kijev körül, mivel „súlyos radioaktív probléma” is lehet.

Nemzetközi felháborodás a bucsai mészárlás miatt

Mindeközben az ukrán fővároshoz közeli Bucsa városában legalább 20 civil holtteste sorakozik egyetlen utcában. A beszámolók és a helyszíni felvételek felgyorsították a háborús bűnök kivizsgálását követelő felhívásokat. Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel mészárlásnak nevezte a Bucsában történteket.

Liz Truss brit külügyminiszter azt mondta, hogy „az ártatlan civilek elleni, válogatás nélküli támadásokat Oroszország illegális és indokolatlan ukrajnai inváziója során háborús bűncselekményként kell kivizsgálni”.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter szerint a bucsai holttestek képei gyomorszájba ütéssel érnek fel. Az orosz védelmi minisztérium cáfolta Ukrajna állításait, miszerint orosz katonák több száz civilt öltek volna meg Bucsában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bucsa utcáin talált holttestekről készült felvételekre reagálva azt mondta, hogy Oroszország népirtást követ el,

és a háborút egy egész nemzet megkínzásának nevezte. A bucsai történtek után az ukrán elnök újabb szankciókat sürget Oroszországgal szemben. Dmitro Kuleba, az ukrán külügyminiszter szerint Oroszország „rosszabb, mint az Iszlám Állam”.

Emmanuel Macron francia elnök szerint a bucsai képek elviselhetetlenek, és Oroszországnak felelnie kell a bűnökért.

Több rakétatámadás érte Mikolajivot

Vasárnap több rakétatámadás is érte a fekete-tengeri Mikolajiv kikötőjét. Az orosz erők megtámadták az ország déli kikötőit, köztük Odesszát, Mikolajivot és Mariupolt, miközben megpróbálják elvágni Ukrajnát a Fekete-tengertől, és szárazföldi folyosót létesíteni Oroszországból a Krímbe. Egy halottja van eddig a mikolajivi támadásnak, 14 embert kórházba szállítottak, közöttük egy 15 éves is van, aki közepesen súlyos sérüléseket szenvedett.

Az orosz megszállók ágyúzásai és támadásai következtében Csernyihivet 70 százalékban elpusztították. A város polgármestere, Vladiszlav Atrosenko Bucsához és Mariupolhoz hasonlította a csernyihivi helyzetet.

A Kijev melletti Vaszilkiv városát is rakétatámadás érte. A találat a körzeti főhadiszállást érte. Az ukrán hadsereg szerint néhány civil sérült van, de további részleteket nem közöltek.

Fotó: Ukrainian General Staff Egy lelőtt orosz Szu-35-ös roncsai a Harkivi régióban

Harkivot is légicsapás érte, amely legalább 23 halálos áldozatot követelt. Oleh Szinyehubov, a Harkivi terület kormányzója úgy tudja az áldozatok között gyerekeket is vannak.

Visszaverték a támadásokat az ukránok

Hat támadást kíséreltek meg Kelet-Ukrajnában az oroszok. Az ukrán hadsereg szerint Donyeck és Luhanszk megyék területén Ukrajna védői hat ellenséges támadást vertek vissza, négy harckocsit, hat egység páncélozott járművet és hét egység ellenséges járművet semmisítettek meg.

Az ukrán erők visszaszerezték az irányítást Pripjaty városa és az Ukrajna és Fehéroroszország közötti határterület egy szakasza felett.

A háborúnak még koránt sincs vége

Ron Klain, a Fehér Ház kabinetfőnöke szerint az ukrajnai háború még korántsem ért véget. A kabinetfőnök szerint rengeteg bizonyíték van arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök csak azért vonja ki csapatait Ukrajna északi részéről, hogy a keleti országrészbe csoportosítsa át őket, és ott indítson támadást. Ron Klain úgy fogalmazott, hogy eddig az ukránok több győzelmet is arattak már, de „a háborúnak sajnos még koránt sincs vége”.

A háborús eseményeket ma is percről percre közvetítettük. Többek között kiderül, hogy

Litvánia az Európai Unión belül elsőként tagadja meg az orosz gázt;

A Bloomberg szerint az olaj- és gázeladások 321 milliárd dollárt hozhatnak Oroszországnak, ha nem vezetnek be embargót;

David Arahamija, az ukrán tárgyalóküldöttség vezetője szerint a küszöbön állhat Putyin és Zelenszkij csúcstalálkozója;

Brit hadügyminisztérium: Oroszország nem tudta megszerezni az ukrán légtér feletti ellenőrzést;

Az ukránok szerint már az utak 13 százaléka megsemmisült;

Egy ukrán tábornok akart átszökni a magyar határon.

(Borítókép: Mariupol 2022. április 3-án. Fotó: Reuters)