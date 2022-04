Liptai Claudia a segítségnyújtás fontosságára szeretné felhívni a figyelmet, meglátása szerint a legkisebb tett, cselekedet, adomány is hatalmas segítség a jelenlegi helyzetben. A műsorvezető most először beszélt a segítségnyújtás fontosságáról és arról, hogy ő maga is segít a családjával.

Gondolkodtam rajta, hogy beszéljek-e erről, vagy sem, nem akarom, hogy visszatetsző legyen, de úgy vagyok ezzel, ha látják, hogy én is cselekszem, talán mások is megpróbálnak a lehetőségeikhez mérten így tenni. Mi is összeszedtünk számtalan ruhát, gyerekjátékot, ami csak hasznos lehet, hogy adományként felajánljuk

– mondta Liptai Claudia, hozzátéve, reméli, hogy minél hamarabb véget ér a háború, és senkinek sincs joga bántani egy másik embert.