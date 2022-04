Az ukrán erők visszaszerezték az irányítást Pripjaty városa és az Ukrajna és Fehéroroszország közötti határterület egy szakasza felett – közölték a hatóságok. Az ukrán fegyveres erők vezérkara megosztott egy képet, amelyen egy katona ukrán zászlót emel fel a csernobili atomerőmű előtt.

Today, April 3, units of the Assault Troops of the Armed Forces of Ukraine took control of the area of the city of Pripyat and the area of the State Border of Ukraine with the Republic of Belarus

