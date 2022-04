Az ukrán védelmi minisztérium szerint Mantas Kvedaravicius litván filmrendezőt szombaton ölték meg Mariupolban, számol be róla a SkyNews. „Egy Litvániában és az egész világon ismert alkotót veszítettünk el, aki az utolsó pillanatig, a veszély ellenére, az Oroszország által megszállt Ukrajnában dolgozott” – mondta Gitanas Nausėda litván elnök vasárnap. A 45 éves Kvedaravicius leginkább a Mariupolis című dokumentumfilmjéről volt ismert, amelyet a 2016-os berlini nemzetközi filmfesztiválon mutattak be.

While trying to leave #Mariupol, the ** occupiers killed Lithuanian director Mantas Kvedaravičius, who is the author of the documentary Mariupolis.

RIP #StopRussia #RussianWarCrimes pic.twitter.com/5EfZ9jEWQU