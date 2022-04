Hogyan tárgyaljon Ukrajna egy véreskezű háborús bűnössel?

Egyre nyilvánvalóbbá válnak az orosz atrocitások Ukrajnában; Volodomir Zelenszkij nemrég a Kijev közelében található Bucsában járt, ahol több száz civil holttestet talált az utcákon. A gyilkosságok újabb bizonyítékainak hallatán Joe Biden amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy Vlagyimir Putyint bíróság elé kell állítani – számolt be a CNN.

Azonban bonyolítja a helyzetet, hogy ennek a háborúnak valószínűleg egyedül a Putyinnal folytatott tárgyalások útján lehet véget vetni. De miképp kell tárgyalni egy olyan elnökkel, akit tömeggyilkossággal vádolnak?

Folyamatban a Putyin ellen indított eljárás

Biden korábban már elmondta, hogy szerinte Putyin háborús bűnös, és módszeres eljárást kell kidolgozni az orosz vezető bíróság elé állítása érdekében.

Minden részletet meg kell tudnunk egy tényleges per elindítása érdekében

– mondta Biden, aki szerint Vlagyimir Putyin „brutális”, és ami Bucsában történik, az felháborító.

Kenneth Rodman, a Colby Egyetem politológusa szerint ahhoz, hogy valakit felelősségre lehessen vonni, háborúban kell legyőzni, vagy valamilyen puccs vagy politikai folyamat során kell megbuktatni.

Azonban továbbra is problémát okoz, hogy az orosz média a mai napig nem úgy állítja be a háborút, mint amilyen valójában – az orosz emberek zöme nincsen tisztában a valósággal, aki viszont igen, annak sincs lehetősége ellenkezni. Ennek köszönhetően az orosz elnök hatalma Oroszországon belül továbbra is rendíthetetlen.

Emellett aggasztó az is, hogy egy olyan világhatalom, mint Kína, még mindig nem hajlandó az orosz szövetségese ellen fordulni.

Putyin az egyetlen ember, aki megállíthatja a háborút

Amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejárta a bucsai romokat, és újra megbizonyosodott az oroszok által okozott atrocitásokról, azt mondta:

Nagyon nehéz lesz tárgyalni az oroszokkal az ott történteket látván.

Az ukrán elnök egyre kevesebb hajlandóságot mutat az orosz tárgyalásokkal kapcsolatban. Kedden egy televíziós beszédében kijelentette: lehetséges, hogy nem lesz találkozó vele és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – számolt be a The Guardian.

Azonban Zelenszkijnek egy bizonyos ponton közvetlenül kell majd tárgyalnia Putyinnal a háború befejezéséről. A hétvégén az ukrán tárgyalók újra megerősítették, hogy közelednek ahhoz a ponthoz, amikor közvetlen találkozóra lesz szükség az ukrán és az orosz elnök között.

Véreskezű gyilkossal tárgyalni

Kenneth Rodman szerint az oroszok felelősségre vonása Ukrajna inváziójáért egy dolog, és a háború azonnali leállítása egy másik.

A lényeg az, hogy felelősségre akarjuk vonni az embereket, és véget akarunk vetni a büntetlenség kultúrájának, amely lehetővé teszi az ilyen viselkedést a világban

– mondta. A szakértő szerint a hasonló konfliktusok megszüntetéséhez olykor véreskezű emberekkel kell tárgyalni, szerinte ez a történelemben megismétlődő tendenciát mutatott; felhozta példának azokat a tárgyalásokat, amelyeket az Egyesült Államok és más országok 1995-ben Szlobodan Milosevics szerb vezetővel folytattak.

Ez alapvető dilemma a nemzetközi kapcsolatokban

– folytatta, mondván, Milosevics később börtönben halt meg, miközben háborús bűnösként bírósági tárgyalásra várt.

James Goldston, a Nyílt Társadalom Igazságügyi Kezdeményezés ügyvezető igazgatója kihangsúlyozta, hogy nem lehet elfelejteni az elszámoltatás szükségességét. Elmondása szerint a korábbi konfliktusok azt sugallják, hogy semmilyen béke nem fenntartható, ha a háborús bűnösök a végén nincsenek elszámoltatva.

(Borítókép: Támadás utáni romok Bucsában 2022. április 4-én. Fotó: Alexey Furman / Getty Images)