Háromszor akkora a vagyona Putyin tornász szeretőjének, mint Mike Tysonnak

Ahogy arról a korábbiakban már beszámoltunk, a világ kirekesztettje lett Oroszország, ahogy annak vezetője, Putyin is, köszönhetően az Ukrajna ellen indított támadásnak. A két ország közti háború már több mint egy hónapja tart, ám a végét még nem igazán lehet látni. A legutóbbi információk szerint az elnök egyrészt tart attól, hogy alkalmazottjai megmérgezhetik, ezért el is bocsátotta őket, másrészt az egészségi állapota sem az igazi már. Sorra pártolnak el mellőle a korábbi szimpatizánsai, ahogy a hozzá köthető oroszokról is egyre több információ kerül nyilvánosságra napról napra.

A háború miatt feldühödött kommentelők már nyomdafestéket nem tűrő módon kezdték el üzenetekkel bombázni Putyin egyik állítólagos szeretőjétől született gyerekét. Most pedig az elnök egyik kapcsolatának a vagyoni helyzete került nagyító alá. A korábban tornászként olimpiai érmeket bezsebelő Alina Kabajeva ugyanis még a bokszlegendának számító Mike Tysonnál is vagyonosabb. Nem is kevéssel.

Ki az az Alina Kabajeva?

A sportoló a pályafutása során a 2000-es sydney-i olimpián nyert aranyérmet tornászként mindössze 16 évesen. Majd négy évvel később megismételte a bravúrt Athénban, ahol egy bronzéremmel gazdagodott. Mindemellett kilenc aranyérmet szerzett világbajnokságokon, és további tizenötöt Európa-bajnokságon. A pályája felívelőben volt, amit kissé derékba tört az, hogy 2001-ben doppingolás miatt eltiltották attól, hogy 2001 augusztusától 2002 augusztusáig bármilyen versenyen is induljon. A büntetést egy furoszemid nevezetű, vízhajtó hatású szer használatáért kapta, amelynek értelmében elvették tőle azon érmeket is, amiket a 2001-es Goodwill Games és a világbajnokság alatt szerzett.

Az eltiltás utáni első nemzetközi verseny, amint részt vehetett, az a 2002-es Európa-bajnokság volt, amelyen egyéni összetettben első helyezést ért el. Azt viszont csak a 2007-es visszavonulását követően kezdték el pletykálni, hogy viszonya lehet Putyinnal. A jelenleg 38 éves Alina Kabajeva még akkor került be igazán a köztudatba, amikor 2008. április 11-én arról cikkezett egy orosz lap, hogy azt követően, hogy Putyin elvált nejétől, Ljudmila Putyinától, az akkor 24 éves Kabajevát tervezi elvenni feleségül. Ezt akkor tagadták, sőt az újságot is bezárták, amelyben megjelent a cikk. Azonban azóta is pletykálnak arról, hogy az elnök és Kabajeva szeretők lehetnek, sőt az is elterjedt, hogy a nőnek ikrei születtek Putyintól, és a gyerekekkel együtt Svájcban él, amióta kirobbant az orosz–ukrán háború.

Kabajeva még 2014-ben egy rövid nyilatkozatot tett, amelyben közölte:

Mindenkinek megvannak a maga kis titkai

– majd azt is hozzátette, reméli, hogy egyszer elhalnak ezen pletykák. Maga Putyin is megszólalt a kettejük viszonyával kapcsolatos híresztelésekre, ám ő ennél sokkal konkrétabb volt:

Csak beleütik a kis taknyos orrukat mások magánéletébe az erotikus fantáziálásukkal

– mondta egyszer Putyin, és természetesen ő is tagadta, hogy köze lenne Kabajevához.

Nincs ott hiány pénzben

A Putyin egyik korábbi szeretőjének tartott, egyben takarítónőből lett multimilliomos, a 45 éves Szvetlana Krivonogikh jelenleg egy nagy orosz bank résztulajdonosa. A nőnek többek között egy 3,1 millió font – 1,3 milliárd forint – értékű monacói villája is van, busás vagyonnal rendelkezik.

Hozzá hasonlóan Alina Kabajeva is elég tetemes vagyont lapátolt össze az elmúlt évek alatt. A visszavonulását követően 2007 és 2014 között egy orosz párt képviselője volt, majd 2014 szeptemberében a National Media Group igazgatótanácsának elnöke lett. A vagyonát 7,6 millió fontra, azaz 3,3 milliárd forintra teszik. Ez az összeg egyébként a háromszorosa annak, amekkorára a bokszlegendának számító Mike Tysonét becslik. Bár Tyson 300 millió fontot zsebelt be karrierje során, ám a visszavonulását követően jelentősen megcsappant a vagyona, amely jelenleg 2,3 millió font, tehát 1 milliárd forint körül lehet – írja a Mirror.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, hétfői élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. március 31-én. Fotó: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP)