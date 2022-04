Budapest lehet az egyik legfontosabb helyszín az orosz–ukrán háborúban

Oroszország ukrajnai inváziója 42 napja tart. Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet, Orbán Viktor szerint azonnali tűzszünetre van szükség Ukrajnában, amiről Vlagyimir Putyinnal beszélt szerdán, majd a NATO főtitkárával egyeztetett a háborúról, miközben az Európai Bizottság célja, hogy többek között Magyarországot is leválassza az orosz energiáról – az Index szerdai összefoglalója.

Vadim Bojcsenko, Mariupol polgármestere szerint az oroszok a várost haláltáborrá változtatták, és becslések szerint ötezer embert öltek meg, valamint azzal is vádolja Oroszországot: mobil krematóriumokat működtet a városban, hogy megsemmisítse a polgári gyilkosságok bizonyítékait, és az oroszok összegyűjtik és elégetik a lakosok holttestét.

Ez már nem Csecsenföld vagy Aleppó. Ez az új Auschwitz és Majdanek

– mondta Bojcsenko.

Egy borogyankai lakos pedig arról számolt be a The Guardiannek, hogy három napon keresztül fogva tartották az orosz katonák, és ez idő alatt több civilt is kivégeztek.

Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közölte szerdán, hogy reggelre a minisztériumba kérették Ukrajna budapesti nagykövetét.

Itt az ideje, hogy az ukrán vezetők befejezzék Magyarország sértegetését, és tudomásul vegyék a magyar nép akaratát

– írta a külgazdasági és külügyminiszter, aki leszögezte: Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett, egyúttal elítéli a katonai agressziót, de kimarad a háborúból.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarországot csakis a köszönet és a tisztelet hangja illeti, és elfogadhatatlan az, ahogy a kijevi kormány tisztségviselői a magyarországi választásokkal kapcsolatban nyilatkoznak. Balázs Péter korábbi külügyminiszter és az Európai Unió volt biztosa szerint Szijjártó Péter fordítva ül a lovon, és a lépése kizárólag Vlagyimir Putyin orosz elnöknek lehet szimpatikus.

Orbán Viktor beszélt Vlagyimir Putyinnal, azonnali tűzszünetet sürget

Orbán Viktor miniszterelnök a választási győzelem után nemzetközi sajtótájékoztatót tartott szerdán, amelyen elmondta, hogy beszélt Vlagyimir Putyinnal, aki azért hívta fel, hogy gratuláljon a választási sikerhez. A magyar miniszterelnök szerint azonnali tűzszünetre van szükség Ukrajnában, és arra tett javaslatot, hogy erről Budapesten egyeztessenek.

A válasz pozitív volt, de feltételei vannak az azonnali tűzszünetnek, ugyanakkor Mihajlo Podoljak, Zelenszkij tanácsadója szerint létezik egy tárgyalócsoport, amelynek az alcsoportjai folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, valamint létezik egy nemzetközi konzultációs formátum is, és minden javaslat ezeken a csatornákon keresztül megy – minden más csupán médiafelhajtás.

Orbán Viktor arról is beszélt: ha az oroszok kérik, akkor Magyarország rubelben fizet a földgázért, a miniszterelnök szavai közben megrángatták a forintot. Az Európai Bizottság pedig arról számolt be, hogy technikai támogatást nyújt 17 uniós tagállamnak, így Magyarországnak is, hogy leváljon az orosz energiáról.

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára a közösségi médiában számolt be arról, hogy beszélt Orbán Viktorral az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.

Zelenszkij nekiment az ENSZ Biztonsági Tanácsának

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsát kritizálta, amely szerinte nem tudja ellátni az alapvető funkcióit. Állítása szerint a tanács létezik, a biztonság viszont nem.

Biztos vagyok benne, hogy ezt a világ látja, és remélem, hogy levonják a következtetéseket. Máskülönben csak egy intézmény marad a világon, amely az államok biztonságát garantálhatja: a fegyverek

– mondta Zelenszkij, aki szerint Oroszország aláássa az ENSZ munkáját.

Az Anonymous megfenyegette a Molt

Az Anonymous „feketelistája” általában közelgő kibertámadást jelent, erre egy hét alatt másodszor került fel a magyar olajipari zászlóshajó.

Ha nektek nehéz elhagyni Oroszországot, nekünk annál könnyebb lesz bevonni benneteket az Oroszország elleni kiberháborúnkba

– közölte a hackercsoport, amely ezúttal a bucsai vérengzés miatt tette közzé a listáját.

Putyinnak a gázmezőkre fáj a foga, az oroszok orwelli módon tudósítanak a háborúról

Sokan vélték úgy, hogy Vlagyimir Putyin végzetesen elszámította magát az ukrajnai háborúval. Lehetséges azonban, hogy stratégiai célkitűzése csak a bőséges kelet-ukrajnai gázmezők elfoglalása.

Emellett az oroszok a sötétben tapogatóznak a háborús helyzetről, ha az állami médiából tájékozódnak, csakhogy más információforrásuk nem maradt.

A háborús eseményeket szerdán is percről percre közvetítettük. Többek között kiderül, hogy

majdnem 4500 háborús bűnt vizsgálnak már;

Putyin lányaira egyre több szankció vár;

bizonyíték van arról, hogy az oroszok beásták magukat a sugárszennyezett talajba Csernobilnál;

lebombáztak egy üzemanyag-tározót Dnyipropetrovszkban;

az oroszok újabb offenzívába kezdhetnek Luhanszkban;

a háború kezdete óta jóval több uniós pénz került Oroszországhoz, mint Ukrajnához;

több toronyház is lángol Szevierodonyeck városában az oroszok támadása után;

többen meghaltak, miután rakéták csapódtak be egy ukrán vasútállomáson.

(Borítókép: Két férfi megy az orosz támadásokban megrongálódott épület romjai között a Kijev közelében fekvő Borogyankában 2022. április 5-én. Fotó: Vadim Ghirda / AP / MTI)