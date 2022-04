A hálózatos iparágak működését szabályozó hatóság (Bundesnetzagentur) elnöke, Klaus Müller elmondta, azonnal felvették a kapcsolatot a Gazprom Germania menedzsmentjével, amikor a szövetségi gazdasági minisztérium hétfőn a hatóság vagyonkezelői felügyelete alá rendelte a cégcsoportot. Mint mondta, a bizalom talán túl „nagy szó”, de „konstruktivitást” tapasztal a részükről.

A Gazprom Germania vezetése „tisztában van azzal, hogy a vállalat milyen fontos szerepet játszik a német és az európai gázellátásban”.

Ennek a felelősségnek az új körülmények között is meg akar felelni

– mondta Klaus Müller.

A legfontosabb egyelőre az, hogy felmérjék a leányvállalatai révén földgáz-kereskedelemmel, földgázszállítással és földgáztározással is foglalkozó Gazprom Germania helyzetét.

Sok piaci szereplő és ügyfél, köztük önkormányzati közműszolgáltatók (Stadtwerke) körében „nagy a bizonytalanság”, és ezt „az orosz fél az utóbbi időben tovább fokozta”. Megállapították, hogy egy százalék alá süllyedt az Alsó-Szászország tartománybeli Rehdenben működő földgáztározó töltöttségi szintje.

Ez „nagyon közel van a technikai alsó határhoz, képletesen szólva a 24. órában vagyunk” – mondta Klaus Müller, kiemelve, hogy „sürgősen lépni kell”, és ez az egyik ügy, amelyet tisztázni kell a vezetőséggel. Aláhúzta, hogy az érvényes szerződéseket be kell tartani. Ez a Gazprom Germania egyik leányvállalata, a Wingas ügyfelei közé tartozó számos önkormányzati közműszolgáltató szempontjából is „kiemelt fontosságú, és ez számunkra is prioritás”.

A vállalatcsoport állami felügyelet alá vétele azt a célt szolgálja, hogy „stabilitást teremtsen a piacon”, hiszen „vasárnapig a levegőben lógott az a forgatókönyv, hogy térdre kényszerülnek önkormányzati közműszolgáltatók”.

Hétfő óta azon dolgozunk, hogy ez ne történhessen meg

– mondta a Bundesnetzagentur elnöke, hozzátéve: biztosítani kell, hogy a Gazprom Germania leányvállalatai ismét megbízható partnernek számítsanak a piacon.

A rehdeni tározó 3,9 milliárd köbméteres kapacitásával nem csupán Németország, hanem egész Nyugat-Európa legnagyobb földgáztározója. Az üzemeltető Wingas 100 százalékban a Gazporm Germania érdekeltsége.

Robert Habeck alkancellár, gazdasági és klímavédelmi miniszter a közbiztonság, a közrend és az energiaellátás fenntartása érdekében rendelte el a vállalatcsoport hatósági felügyeletét, egyelőre szeptember 30-ig.

Német sajtóértesülések szerint a kormány azzal vádolja a Gazprom Germaniát, hogy tározóit nem üzleti céllal üzemelteti, hanem azért, hogy minél súlyosabb legyen a földgázellátási helyzet Németországban.

A cégcsoport azzal is próbálkozott, hogy megelőzze az állami felügyelet alá vételt, ezért igyekezett átadni egy 226 millió euró értékű tulajdonrészt egy szentpétervári székhelyű szervezetnek.

Erről a Bundesnetzagentur elnöke azt mondta: a szövetségi kormány azért lépett, mert meg kellett akadályozni a Gazprom Germania tulajdonosi szerkezetében tervezett teljesen átláthatatlan változtatást.

A hatóság vezetője egyben takarékoskodásra szólította fel a vállalati és lakossági fogyasztókat, és hangsúlyozta, hogy nem hárult el a földgázhiány veszélye. Előfordulhat, hogy korlátozni kell majd a fogyasztást, ami súlyos következményekkel járna vállalatokra, munkahelyekre, termelési és szállítási láncokra, egész régiókra nézve.

A Gazprom Germaniához a rehdeni mellett más tározók is tartoznak, ezek kapacitása összesen nagyjából 5 milliárd köbméter, ez a teljes németországi kapacitás mintegy ötöde. A tározók töltöttsége – valamennyit együttvéve – 2021 áprilisa óta tartósan 10 százalék alatt van.

A németországi gáztározók összesített kapacitása 23 milliárd köbméter – az EU teljes gáztározói kapacitásának nagyjából 25 százaléka –, ezzel Németország a negyedik helyen áll a világ országainak tárolókapacitás alapján felállított rangsorában, az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország után. Az összesített töltöttségi szint 27 százalékos, megfelel a sokévi átlagnak.