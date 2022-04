Az Európai Unió tisztes távolságból kezelte Ukrajna uniós csatlakozását az orosz–ukrán háború kitörését követően, attól tartva, hogyan reagálna Oroszország egy hasonló intézkedésre. Több uniós állam, köztük Németország és Hollandia leszögezte, hogy elsősorban gyakorlati segítséget nyújtana Ukrajnának, és a háború befejezésén munkálkodna az akár egy évtizedig is eltartó tagfelvételi folyamat helyett.

Komoly előrehaladást jelentett az ügyben, amikor az orosz–ukrán béketárgyalásokon Oroszország a Financial Times értesülése szerint kijelentette, hogy készen áll engedélyezni az uniós csatlakozást Ukrajnának, amennyiben az feladja a NATO-csatlakozásra való törekvését. Pár nappal később Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke egy kijevi látogatáson kijelentette: Ukrajna belátható időn belül az Európai Unió tagjelölt országa lesz.

Látszólag az elnök asszony jóslata kezd beigazolódni: Olga Sztefanyisina európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy Ukrajna várhatóan júniusban megkapja az Európai Unió tagjelölti státuszát – számolt be az Unian ukrán hírportál.

Egyre többen szorgalmazzák Ukrajna uniós csatlakozását

Lengyelország és Litvánia már február 23-án közös nyilatkozatot írt alá, amelyben kijelentették, hogy Ukrajna megérdemli a tagjelölti státuszt az Európai Unióban – számolt be a Radio Free Europe.

Mostanra egyre több ország gyakorol nyomást az uniós közösségre, hogy szorgalmazzák Ukrajna mielőbbi csatlakozását. Az Unian beszámolója szerint Szlovákia miniszterelnöke is ígéretet tett Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozására. Eduard Heger szlovák kormányfő elmondta, hogy Szlovákia ragaszkodik Ukrajna EU-s tagjelölti státuszához.

Az Euractiv beszámolt róla, hogy egy friss közvélemény-kutatás szerint immár Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország is támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, míg ugyanezekben az országokban a többség ellenzi Szerbia uniós tagságát.

A belépési folyamat elindult

Olga Sztefanyisina szerint Ukrajna már megkapta az EU-tagság kérdőívét, amit elmondása alapján az ország haladéktalanul visszaküld Brüsszelbe. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke április 8-án nyújtotta át az EU-tagság iránti kérdőívet Ukrajna elnökének Kijevben, amikor Ukrajnába látogatott.

A bizottsági elnök ekkor elmondta: támogatja, hogy az amúgy évekig tartó eljárás akár hetek alatt megtörténjen Ukrajna esetében. Volodimir Zelenszkij biztosította, hogy a dokumentum egy héten belül elkészül.

Ám az továbbra is kérdés maradt, hogy pontosan mikor válhat teljes jogosultságú uniós tag Ukrajnából.

Jön a hosszú évekig tartó várólista?

Az Európai Unió hivatalos portálja szerint jelenleg öt tagjelölt ország várakozik az uniós csatlakozásra: Albánia, az Észak-Macedón Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország. Ezeken az országokon kívül két potenciális tagjelölt is létezik, ezek Bosznia-Hercegovina és Koszovó.

Ha Törökországok vesszük példaként, azt látjuk, hogy az ország formálisan 1987. április 14-én kérelmezte az uniós csatlakozást, és már 1949 óta az Európa Tanács tagja, ennek ellenére 35 év után se képes megszerezni az uniós tagságát. Sőt 2021. májusban még az is felvetődött, hogy az Európai Bizottság hivatalosan felfüggeszti az ország csatlakozási tárgyalásait, ugyanis szerintük a török kormány az elmúlt években eltávolodott az uniós értékektől és normáktól.

De vajon mit jelent ez Ukrajnára nézve, és mik a csatlakozási folyamat következő lépései?

Hogyan tovább?

Az EU hivatalos oldala szerint három szakaszból áll az uniós csatlakozás:

Amikor egy ország készen áll, hivatalos tagjelöltté válik, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy hivatalos tárgyalások kezdődnek. A jelölt áttér a formális tagsági tárgyalásokra, ami magában foglalja az uniós jogok elfogadását, az előkészületeket a szükséges igazságügyi, közigazgatási, gazdasági és egyéb reformok végrehajtására, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ország megfeleljen a követelményeknek. Ha a tárgyalások és az azt kísérő reformok mindkét fél megelégedésére lezárultak, az ország csatlakozhat az unióhoz.

A hivatalos séma alapján Ukrajna még az első szakaszába sem érkezett az uniós csatlakozásnak, és bár Ursula von der Leyen támogatta, hogy gyorsított eljárással történjen az ország felvétele, ez sem jelenti azt, hogy nem adódnak problémák az ország értékeit, illetve normáit illetően a tárgyalások következő lépéseiben – ahogy azt Törökországban vagy a többi jelölt országban idáig tapasztalhattuk.

Vagyis Ukrajna csatlakozásának pontos időpontja továbbra is kérdéses, mint ahogy az is, hogy pontosan mit takar majd a bizottsági elnök által említett gyorsított csatlakozási folyamat. Ezenfelül az is kérdés, hogy a jelenlegi tagállamok továbbra is fenntartják-e a támogatásukat az ukrán csatlakozást illetően, illetve az is, hogy Oroszország is így tesz-e.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, szombati percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell közös sajtótájékoztatót tart 2022. április 8-án Kijevben. Fotó: Stringer / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)