Április eleje óta Kijevben szemmel láthatóan javul a helyzet. Sokan, akik az orosz bombázások február végi kezdetekor elhagyták az ukrán fővárost, kezdenek visszatérni otthonaikba – jóllehet a városvezetés arra figyelmeztet, hogy a katonai fenyegetés még nem múlt el.

Az üzletek, kávézók, éttermek és fodrászok újra kinyitottak. Az oktatás is megkezdődött, noha a tantermek még zárva vannak. Az iskolások 90 százaléka távoktatásban részesül.

A kijevi Rasumkov Központ által végzett felmérés szerint a hazájukból elmenekült ukránok 79 százaléka haza akar térni.

Naponta több százan érkeznek vissza Kijevbe – idézte a Deutsche Welle a civilek evakuálásával foglalkozó önkéntes szervezet képviselőjét.

Egyikük, a 40 éves Andrij a napokban érkezett egy zsúfolt buszon a nyugat-ukrajnai Rivneből. A szomszédos Lengyelországból tért vissza. A támadás első napján döntött úgy, hogy feleségét és négy-, illetve hatéves gyermekét biztonságba helyezi. Egy lengyel gazdánál találtak menedékre, akinél korábban dolgozott.

„Azonnal vissza akartam térni, és háborúba indulni, de maradnom kellett, és dolgozni, hogy a családom megélhetését biztosítsam” – mondta Andrij.

Közben az ukrán fővárost ismét robbanások rázták meg a város északnyugati részén. A hazatérők azonban nem riadtak vissza.

„A kijevi lakásunk sértetlen maradt, így eljött az idő, hogy fegyvert fogjak, vagy segítsek az újjáépítésben” – mondta a férfi, aki szerint a felesége is hiányolja a szülővárosát, és minden nehézség dacára mielőbb hazaköltözne.

Működik a tömegközlekedés, és megnyíltak a piacok

Andrij helyzetét megkönnyítette, hogy nem kell pénzt költenie taxira. A fő metróvonalak ismét teljes hosszukon üzemelnek. A háború kitörése után a metrómegállók óvóhelyként szolgáltak, és a szerelvények nem közlekedtek. Az önkormányzat szerint 150 busz és több mint 30 villamos is újra elindult. A taxik ugyanolyan díjszabást alkalmaznak, mint a háború kitörése előtt.

A napokban Kijev utcáin jelentősen megnőtt az autók száma, sőt a szokásos torlódások is kialakultak. Ezúttal azonban az ellenőrző pontoknál és a Dnyipro folyó feletti hidakhoz vezető bekötőutaknál, ahol a sofőrök és az utasok okmányait vizsgálják át.

A kijevi szupermarketek üres polcai már március végén kezdtek megtelni. Egyrészt a felhalmozás csökkent. A háború első napjaiban a humanitárius konvojokban érkezett, jobbára külföldi termékek mellett újra megjelentek a szokásos ukrán termékek: édességek, tőkehús és tejtermékek.

A hatóságok mindennap közzéteszik, hogy a város melyik részén nyílnak termelői piacok, ahol burgonyát, zöldséget és más élelmiszereket lehet vásárolni.

A termelők egyelőre nehezen jutnak be a városba. „Két órába telt, hogy a balról a jobb partra jussunk, mert a hidakon és a sok ellenőrző ponton torlódások vannak. Éppen elindultunk volna, amikor megszólaltak a légvédelmi szirénák, ezért kezdetben gyakran vissza kellett fordulnunk” – mondta egy vidéki gazda, aki Kijev központjában állította fel standját.

A légiriadók száma is csökkenni kezdett, miután az orosz csapatok kivonultak a kijevi régióból. Kevesebb az orosz szabotőrökkel vívott csatározás is. Csak a peremkerületekben hallatszanak elvétve lövések, de nem a harcok miatt, hanem azért, mert a kijevi védelmi erők a közeli erdőkben gyakorolnak.

Meleg étel és kávézó terasszal

Sok kisvállalkozó újra munkába állt. Április eleje óta a városi hatóságok szerint több mint 760 élelmiszerbolt, 400 étterem és több mint 440 benzinkút nyílt meg.

Az egyik központi metróállomáson, amelyet korábban óvóhelyként használtak, menzát alakítottak ki a korábban thai étteremként működő helyiségben. Meleg ételeket főznek a védelmi erők tagjai és azok számára, akik a föld alatt keresnek menedéket, amikor megszólalnak a légvédelmi szirénák.

„A rekordunk napi 510 fogás! Borscsot, levest és zabkását főzünk. A hozzávalókat a helyi termelők szállítják” – mondta Katerina, a szakácsnők egyike.

A menza mellett egy kávézó is nyílt. Vezetője, Olekszandra mesélte, hogy a pörkölt kávét olyan beszállítóktól kapja, akik Nyugat-Ukrajnába költöztek, amikor Kijev körül megkezdődtek a harcok.

„Naponta néha ötven vendégünk is van, akik szeretik a mi kávékeverékeinket és a hangulatos teraszunkat, ahol napfürdőzni is lehet. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek fokozatosan visszatérnek a fővárosba. Egyre több vásárló érkezik. De a verseny is fokozódik, hiszen napról napra egy több kávézó nyílik” – mondta a tulajdonos.

A korlátozásokat is feloldották

Kijev egyik legelőkelőbb szupermarketjének közelében a parkoló ismét zsúfolásig tele van autókkal, a szomszédos étteremben pedig minden asztal foglalt. A tehetős kijevi vásárlók ismét szeszt fogyasztanak. A hadiállapot kihirdetése után egy hónapig szesztilalom volt érvényben.

A szupermarketekben is újra kapható alkohol. A polcok körüli sárga szalagkordont már eltávolították.

Megnyitottak a fodrászatok is. Az egyik belvárosi szalonban május elejéig nincs szabad időpont. Csak egyetlen fodrász dolgozik – magyarázkodik Olena, a szalon tulajdonosa, miközben sokan szeretnének hozzá kerülni azok után, hogy egy hónapig zárva volt az üzlet.

A katonákat és a katonai szolgálatra jelentkező férfiakat soron kívül nyírják.

„Mert ők nem tudnak várni” – mondta Olena.

(Borítókép: Ukrán katona egy páncélozott harcjárművön Kijev külvárosában 2022. április 2-án. Fotó: MTI / AP / Vadim Ghirda)