Több milliárdot nyert a lottón egy férfi, de más vette fel helyette a nyereményét

A hatvanéves férfi, Peter Rhodes saját bevallása szerint csak akkor vesz lottószelvényt, ha magas a nyeremény összege. Így tett 2019 októberében is, és most azt állítja, hogy a szelvényével el is vitte a főnyereményt, csakhogy nem adták oda neki – írja a Mirror.

Rhodes azt mondta, hogy amikor egy londoni lottózóban beolvasták a szelvényt, megszólaltak a nagy nyereményt jelző csengők. Akkor még nem tudták, hogy pontosan mekkora a nyeremény, de azt ígérték a férfinak, hogy hamarosan megkapja a pénzét.

Az már csak később, a brit lottójátékokat szervező Camelot Group egyik munkatársának tájékoztatásából derült ki, hogy a szelvényen hat és fél millió font nyeremény van. A férfi öröme azonban hamar semmivé foszlott, amikor fel akarta venni a pénzt. A Camelot dolgozói ugyanis arról tájékoztatták, hogy ezzel a szelvénnyel már korábban felvették a pénzt.

Peter Rhodes szerint az a férfi, akinek a nyertes szelvényt még a lottózóban odaadta, megpróbálta egy trükkel elcsenni, és kicserélni egy másikra, de nem sikerült. Az viszont nem egyértelmű, hogy ha így van, akkor ki és hogyan vehette fel helyette a pénzt a szelvényről.

A férfi azt állítja, hogy a Camelot Group egyik munkatársa is igazolta az elektronikus rendszerben elérhető adatok alapján, hogy tényleg ő volt, aki megvette a nyertes szelvényt, vagyis őt illetné a jutalom. Feljelentést tett a rendőrségen, és ügyvédet fogadott, hogy jogi úton hozzájuthasson a nyereményéhez.

A londoni rendőrség megerősítette, hogy valóban érkezett egy feljelentés ebben az ügyben, de csak tavaly májusban. A vizsgálatot azonban 2021 szeptemberében már lezárták, miután a Camelot munkatársai közölték, hogy a férfi követelésének semmilyen alapja nincs, nem történt csalás.