Áprilisban töltötte be 53. életévét Irina Filkina, aki Bucsában lakott. A nő átlagos életet élt, de nagy tervei voltak erre az évre. Többek között jelentkezett egy kozmetikai tanfolyamra is, amelyhez már megvette a felszerelését. Azt tervezte, egy koncerten próbálja majd ki, mit tanult. Valentin-napra egy vörös manikűrt is felfestett magának, melyre egy szívet festett – mesélte a gyermeke a CNN-nek.

Irina Filkina azonban már nem tudja megvalósítani a terveit, ugyanis a Bucsában történt brutális támadás áldozatául esett. Lánya elmondása szerint az édesanyja nem akarta elhagyni Kijev megyét, inkább ott maradt, hogy segíthessen az embereknek. Lányával március 5-én beszélt utoljára, és elmondta, hogy már nem fért be abba az autóba, amellyel haza akart menni, ezért biciklivel teszi meg az utat. A lánya könyörgött neki, hogy inkább vonattal tegye meg a távolságot, de a nő hajthatatlan volt.

Sokáig nem volt biztos, hogy Irina meghalt, ugyanis Bucsa orosz ellenőrzés alatt állt. Lánya azzal töltötte az elmúlt hónapot, hogy megpróbálta felvenni a kapcsolatot édesanyjával, ami az internet és az áramellátás hiánya miatt nem sikerült.

Azt képzeltem, hogy csak egy pincében van elrejtőzve, mert megszállókat látott, és valahol várakozik

– magyarázta Irina lánya a CNN-nek. Miután az ukrán fegyveres erők visszafoglalták a várost, a Jablunszka utcában legalább húsz civil élettelen testét találták meg vérbe fagyva az aszfalton. Köztük egy nőét, akinek cseresznyepiros körömlakkal volt kifestve a körme, egyik ujjára egy kis szívecske is fel volt festve.

Amikor megtudtam, hogy anyámat megölték, lefeküdtem, és sírtam a tehetetlenségtől

– mondta Irina lánya. Hozzátette: továbbra sem tudja, mikor láthatja az édesanyja holttestét. Később egy drónfelvétel is előkerült, amelyen egy tank egy biciklis alakra lő. A felvételen jól látható, hogy amint befordul a kerékpárral az utca végén, egy tank négyszer is tüzet nyit.

Elmondása szerint édesanyját a piros körömlakkról tudták azonosítani, most pedig egy olyan alapítvány létrehozásán fáradozik, amely a háborúban érintett fiatalok megsegítésén dolgozik majd.

(Borítókép: Megsemmisült orosz páncélozott járművek Bucsa városában 2022. március 4-én. Fotó: ARIS MESSINIS / AFP)

