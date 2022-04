A jogállamiságról lesz szó Luxemburgban, Varga Judit elviszi a választók üzenetét

Luxemburgban találkoznak egymással az európai uniós tagországok általános uniós ügyekért felelős miniszterei, és Magyarország jogállamisági helyzetét is áttekintik a résztvevők.

Több uniós tagország, köztük Magyarország, Hollandia, Ausztria és Málta esetében is áttekintik a jogállamiság helyzetét keddi találkozójukon az európai uniós tagországok általános uniós ügyekért felelős miniszterei – mondta az ülésre érkezve Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagja Luxemburgban.

Az uniós tisztviselő elmondta: fontos, hogy folytatódjon a jogállamiság vizsgálata az Európai Unión belül, különösen abban az időszakban, amikor „nehézségek mutatkoznak nemzetközi szinten a szabályalapú rend fenntartásában”.

Didier Reynders egyúttal azt is kijelentette, hogy az Európai Unió szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, ilyen helyzetben pedig még fontosabb odafigyelni a jogállamiság helyzetére és a szabályok betartására az unión belül is.

Hozzátette: az uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló Tanács nem hagy fel ezzel a „rendkívül fontos feladatával”.

A magyar kormány nyitott a párbeszédre

Varga Judit igazságügyi miniszter bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben úgy fogalmazott:

A magyar választók világos üzenetét viszem ma Luxemburgba.

Az igazságügyi miniszter a találkozó helyszínén elmondta, hogy a magyar kormány nyitott a párbeszédre az Európai Unióval, a kettős mércét és a megbélyegzést ugyanakkor elutasítja.

Az MTI beszámolója szerint a miniszterek az úgynevezett éves jogállamisági párbeszéd keretében „országspecifikus megbeszélést” tartanak keddi tanácskozásuk alkalmával, és több tagországban is áttekintik a jogállamisági elvek gyakorlati érvényesülését.

Varga Judit újságírók előtt elmondta: „akkor kerül erre sor, amikor Ukrajnában háború dúl, igen nehéz időszakban, amikor az EU-nak szolidaritást, egységet kell mutatnia, ezért olyan témákra kellene összpontosítani, amelyek egyesítik a tagállamokat ahelyett, hogy éket vernének közéjük.”

Elindult a jogállamisági mechanizmus

Egy hete indult el a Magyarországgal szembeni jogállamiság eljárás, melynek kezdetét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be, amikor felszólalt az Európai Parlamentben.

A bizottsági elnök expozéjában kijelentette: Magyarországon elsősorban a korrupció jelent problémát, az országgal szemben pedig a hetes cikk szerint indul meg az eljárás.

A magyar kormány részéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter reagált elsők között a bejelentésre. Azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy térjen vissza a józan észhez és a párbeszédhez. Varga Judit pénteken jelezte, hogy még nem kapott a kormány hivatalos megkeresést az Európai Bizottságtól az eljárás megindításáról.

Arról, hogy mi várhat Magyarországra az eljárás megindítása után, ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

(Borítókép: Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa felszólal 2021. január 18-án . Fotó: MTI / EPA / Olivier Hoslet)