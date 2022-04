Rabolt holmit küldenek haza szuvenírnek az orosz katonák

Mindenkit sokkolt Ukrajnában és a nagyvilágban az orosz katonák viselkedése, pedig ha a tényeket vesszük alapul, már nem is olyan meglepő. Az ukránok évszázadok óta küzdenek az ellen, hogy az oroszok megsemmisítsék a nyelvüket és begyűrjék maguk alá a tőlük elkülönülő identitásukat és kultúrájukat. Most a világ eme küzdelem legújabb felvonásának lehet szemtanúja. Ukrán magyarázatok a rablásra és fosztogatásra.

Nálatok nem tanították, hogy a „felszabadító” Vörös Hadsereg a második világháborúban tömegesen erőszakolta a nőket, raboltak és fosztogattak? Mert úgy tűnik, megragadtak ezen a szinten − magyarázza a történész végzettségű Vlad.

Meglátása szerint az orosz hadsereg mindig is főként a birodalom minden szegletéből összeverbuvált alakokból állt, akiknek a katonai szolgálat kitörési lehetőséget, jövőképet és némi megbecsülést nyújtott. „Ez azóta sem változott sokat. Először a löncshúst küldik be, mert hát azokat amúgy is golyófogónak tartják. Majd a komolyabb műveletekre már a profikat vetik be. Ezek sose értékelték semmire az életet” − mondja keserűséggel.

A borscsért folyik a háború

A fentiek magyarázatot adnak arra, hogy az oroszok távozásukkor miért vittek magukkal mindent, ami értékes volt. Az ukrán sajtóban meg is jelent egy felvétel, melyen Belaruszban egy postán orosz egyenruhások hatalmas csomagokat adnak fel. A gyanú szerint rabolt holmit küldtek haza szuvenírnek.

Azok az emberek, akik megszállás alatt voltak, rendre arról számolnak be, hogy az oroszok kitértek a hitükből, amikor meglátták, hogy milyen jól élnek hozzájuk képest az ukránok. Még vidéken is.

Az alábbi videón egy nő arról beszél, hogyan akadtak ki az oroszok:

„Ilyeneket mondtak: nézd már, itt minden ház téglából épült, minden házban van laptop, és nutellát zabálnak!”

A történész szerint ettől dühösek lesznek, ezt az érzést pedig azzal vezetik le, hogy pusztítást hagynak maguk mögött. „Ha nekem nem lehet, hát neked sem lehet” alapon.

Ki engedte meg nektek azt, hogy szépen éljetek?

− viccelődik a helyzet szürrealitásán Vlad.

Szerinte mindig is volt egy ellenszenv az oroszokban az ukránok iránt, ami abból fakad, hogy a kijevi ruszból származtatják magukat az oroszok, de ez a terület nem az ő kezükön van. Ukrajna pedig mindig is az Orosz Birodalom legnagyobb éléskamrája volt, a „káposztazabáló rusznyák” pedig sosem bírták elviselni, hogy Ukrajnában jobb soruk van az embereknek.

A híreket olvasgatva egyszer csak felrikkant, kínjában már nevet.

„A borscsért folyik a háború!”

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a borscslevest kisajátítani minden szempontból egyenlő az idegengyűlölettel, a nácizmussal és a szélsőségességgel. Mert ugyebár a krumpli- és céklalevesnek, mint megannyi Oroszországban is előszeretettel fogyasztott nemzeti eledelnek, ukrán gyökerei vannak. Mi több, a borscsnak Oroszországban van egy külön típusa, az ukrán borscs. Ebben hús is van, nem csak káposzta.

Az autók akkumulátorait is elvitték

