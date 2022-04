A gyilkosság tavaly októberben, a képviselő fogadóóráján, az Essex megyei Leigh-on-Sea kisvárosban történt, amikor egy fiatal férfi, Ali Harbi Ali késsel rátámadt.

A vizsgálat alapján Ali kéttucatnyi szúrt sebet ejtett a parlamenti képviselőn, aki a gyors orvosi beavatkozás ellenére meghalt. A londoni illetőségű elkövetőt még a helyszínen elfogták.

Ali ellen gyilkosság és terrorcselekmények előkészítése címén emelt vádat az angol–walesi főügyészség (Crown Prosecution Service, CPS) kiemelt bűncselekményekkel és terrorelhárítással foglalkozó ügyosztálya. A férfit a londoni központi büntetőbíróság esküdtszéke hétfőn, alig több mint negyedórányi mérlegelés után bűnösnek mondta ki a CPS által megfogalmazott vádakban.

Szerdán az ügyben eljáró bírói tanács azt is eldöntötte, hogy milyen büntetést kap a gyilkos: életfogytig tartó börtönre ítélték, és a feltételes szabadlábra való helyezését is kizárták.

Más merényletet is tervezett

Ali a tárgyaláson tagadta a terhére rótt gyilkossági vádat. Védekezésében jogos bosszúnak nevezte tettét, és közölte: azért választotta ki Sir David Amesst, mert a képviselő annak idején megszavazta, hogy a brit királyi légierő (RAF) légicsapásokat hajthasson végre szíriai célpontok ellen.

A tárgyaláson elhangzott az is, hogy Ali ugyanezen okból más alsóházi képviselők meggyilkolását is tervbe vette, és merényletet akart elkövetni Michael Gove kabinetminiszter, a Konzervatív Párt magas rangú tagja ellen is. Elismerte továbbá, hogy Szíriába akart utazni, és csatlakozni kívánt az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezethez. A szíriai háborús helyzet nem tette ezt lehetővé, ezért úgy döntött, hogy Nagy-Britanniában szolgálja „a muszlim ügyet”.

Orvosnak készült

Ali Harbi Ali a dél-londoni Croydon kerületben született 1996-ban szomáliai család gyermekeként, és eredetileg orvosnak készült. Sir David Amess tavaly októberi képviselői fogadóórájára is azzal a hamis indokkal kért meghallgatási időpontot, hogy a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) dolgozójaként a környékre kíván költözni.

A 69 esztendős, nős, ötgyermekes Sir David Amess csaknem négy évtizedig volt a brit Konzervatív Párt alsóházi frakciójának tagja. Meggyilkolása öt éven belül a második olyan halálos kimenetelű támadás volt az Egyesült Királyságban, amelyet parlamenti képviselő ellen követtek el.

Támadások brit politikusok ellen

Jo Coxot, a Munkáspárt kétgyermekes, 41 éves képviselőnőjét 2016. június 16-án, egy héttel a brit EU-tagságról tartott népszavazás előtt három lövéssel és többtucatnyi késszúrással gyilkolta meg az észak-angliai Leeds egyik elővárosában egy magányos tettes, akit még abban az évben szintén tényleges életfogytiglani börtönre ítéltek.

Az utóbbi négy évtizedet nézve ötször ért fegyveres támadás parlamenti képviselőket az Egyesült Királyságban. Ezek közül – David Amess októberi és Jo Cox hat évvel ezelőtti meggyilkolásával együtt – négy volt halálos kimenetelű.

