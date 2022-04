A helyi hatóságok szerint 56-ra emelkedett a Megi nevű trópusi vihar miatti esőzések, árvizek és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma a Fülöp-szigeteken – számolt be az MTI.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint csaknem 200 ember megsérült, mintegy 30 ember eltűnt, és több mint 60 ezren kényszerültek elhagyni otthonaikat. Nehezíti a mentési folyamatokat a megállás nélküli esőzés, és az is, hogy 63 térségben még mindig nincs áram.

A trópusi vihar a múlt hét végén csapott le a Kelet-Samar tartománynál lévő Calicoan-szigetnél, majd az ország középső és déli része felé haladt tovább. A Fülöp-szigeteken évente átlagosan húsz trópusi vihar halad át, többségük a júniusban kezdődő esős évszakban.

A szigeteken pusztító legsúlyosabb vihar a Haiyan szupertájfun volt, amely 2013 novemberében 6300 ember halálát okozta, és négymillió ember kényszerült elhagyni miatta otthonát.

(Borítókép: A trópusi vihar következményei a Fülöp-szigeteken 2022. április 11-én. Fotó: Courtesy As You Wish Photography/via REUTERS)

