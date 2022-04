Az oroszok kezdenek belefáradni a háborúba, mondta el Andrej Kortunov, az orosz állami Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsának igazgatója, aki korábban a parlament külügyi bizottsága mellett is dolgozott tanácsadóként. A szakértő a BBC Radio 4-es csatornájának World at One című műsorában azt találgatta, hogyan folytathatja Vlagyimir Putyin államfő az ukrajnai háborút, írta meg a Napi.hu.

Putyinnak szüksége van valamire, amit úgy prezentálhat a társadalomnak, mint a háború megnyerését

– ismételte el a gyakran emlegetett feltételezést. A kérdés az, hogy mi lenne elég neki? Az államfő két nappal ezelőtt azt mondta, hogy az invázió egyetlen célja a Donbaszban élő oroszok megvédése volt. Ez arra utal, hogy nem forszíroznák a rendszerváltást Ukrajnában, hanem ehelyett az ország keleti térségében elért területeket akarják megtartani.

Kortunov emellett úgy gondolja, hogy a háború bármilyen kibővítéséhez a társadalom valamilyen szintű mozgósítására lenne szükség, ami még kockázatosabbá tenné az orosz vezetésnek az ukrajnai kalandot. Az oroszok nem akarnak harcolni az ukránok ellen. A Kreml támogatottsága hanyatlana, ha ez a konfliktus tovább bővülne vagy túlságosan hosszú ideig elhúzódna.

A belefáradás jeleit látom

– folytatta a szakértő, hozzátéve, talán túl korai kijelenteni, hogy a konfliktussal kapcsolatos közhangulat megváltozik, de az biztos, hogy azt, ami most van, nem lehet sokáig fenntartani.

(Borítókép: Lerombolt lakóépület romjai a délkelet-ukrajnai kikötővárosban, Mariupolban 2022. április 13-án. Fotó: Alekszej Alekszandrov / AP / MTI)