Így élnek az ellenséges Nyugaton a Kreml-fiókák

Az amerikai portál szerint az orosz politikuscsemeték jellemzően az európai fővárosokban élnek luxusingatlanokban, amit nem is rejtenek véka alá, mivel közülük néhányan az Instagramon napról napra osztanak meg képeket az életvitelükről.

Mindeközben Vlagyimir Putyin a múlt hónapban pont azok ellen a jómódban élő oroszok ellen szólalt fel, akik „mentálisan” a Nyugattal azonosulnak és gyakorlatilag „Oroszország megsemmisítésében” segítenek ezzel nekik. Azt mondta: ezeknek az emberek „Miamiban vagy a francia Riviérán vannak villáik, és nem bírnak élni a libamáj, az osztriga és az úgynevezett genderszabadság nélkül”.

Ők fejben odaát élnek, és nem velünk, az orosz néppel és Oroszországgal

– szögezte le az elnök, majd azt is hozzátette: „Az orosz nép bármikor képes lesz megkülönböztetni az igaz hazafiakat a söpredéktől és az árulóktól”.

Bár Vlagyimir Putyin lányairól csak viszonylag keveset lehet tudni, a Kreml többi politikusánál jóval tisztább kép rajzolódik ki arról, hogy miközben a nyilvánosság előtt ellenségként beszélnek a Nyugatról, a csemetéik nagyon is élvezik a nyugati világot.

Ez hihetetlenül nagy képmutatás, de lehet, hogy még csak észre sem veszik az ellentétet. Azt mondják, hogy az Egyesült Államok és Oroszország egymással küzd, de nem értik, hogy miért kellene ennek az ő lányaik életét befolyásolnia

– mondta a CNN-nek ezzel kapcsolatban Daniel Treisman, a kaliforniai egyetem orosz politikával foglalkozó kutatója.

A „képmutató” politikusok közé tartozik Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, akinek mindkét gyereke Nyugaton nőtt fel, és csak felnőttként tértek vissza Oroszországba. Rájuk, valamint Peszkov feleségére az Egyesült Államok azzal az indoklással vetett ki szankciót, hogy akkora vagyonuk (több millió dolláros ingatlanok, jachtok, luxusjárművek stb.) és olyan életvitelük volt és van, amelyet Peszkov fizetéséből nem tudtak volna megvalósítani.

Vagyis az indoklás szerintük a Kreml szóvivője ehhez tisztességtelen úton-módon szerzett pénzt nekik. A döntés után Peszkov 24 éves lánya azt mondta: nem érti, miként került fel a szankciós listára, hiszen ő is ellenzi a háborút.

A Párizsban élő és tanuló Peszkova szintén azok közé tartozik, akik az Instagramon is gyakran posztolnak a luxusról (amint az lentebb is látható), illetve ő azt is elismerte már, hogy „jobban érzi magát Nyugaton”, többek közt azért, mert az orosz oktatási rendszer „egy pokol”.

Elizaveta Peszkova mellett Szergej Lavrov külügyminiszter mostohalánya, Polina Kovaleva is azok közé tartozik, akik Nyugaton élnek. Neki állítólag egy 5,8 millió dollár értékű ingatlanja van London egyik legdrágább negyedében (és fel is került az Egyesült Királyság szankciós listájára). Lavrov saját lánya, Jekatyerina Vinokurova pedig New Yorkban járt egyetemre és 17 évig ott is élt.

Azért akarnak Nyugaton élni, mert a világ leggazdagabb országai, a kulturális központok ott vannak. De ezenkívül a nyugati országokban a jogállamiság is sokkal szilárdabb lábakon áll, mint Oroszországban. Vagyis, ha a pénzük nagy részét Nyugatra menekítik, akkor nagyobb biztonságban érezhetik magukat

– így fejtette ki Daniel Treisman, hogy mi áll a jelenség hátterében.

Mint említettük, magáról Putyinról viszonylag kevés adat áll rendelkezésre. Idősebbik lányáról, Mariáról is csak pletykálják, hogy egy holland üzletember a férje és hogy Hollandiában is éltek. Fiatalabb lánya pedig állítólag Franciaországban, Biarritzban rendelkezik egy luxusvillával. Egyes értesülések szerint rajtuk kívül Putyinnak több gyermeke is lehet még – akik közül van, aki állítólag szintén Nyugaton él –, de róluk csak nagyon bizonytalan információk állnak rendelkezésre.

Érdekesség viszont, hogy 2016-ban az orosz parlamentben már benyújtottak egy olyan törvényt, amely lényegében megtiltotta volna, hogy a legtöbb orosz köztisztviselő külföldi országokban nevelje fel és tanultassa a gyermekét.

A kezdeményezést azzal indokolták, hogy őket is Oroszországban kellene felnevelni ahhoz, hogy „igaz patriótákká” váljanak.

A javaslat azonban nem ment át a Vlagyimir Putyin pártja által irányított parlamenten.