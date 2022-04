Luxusingatlant kapott hűségéért a propagandatelevízió hírolvasója

Kim Dzsongun észak-koreai vezető egy phenjani luxusingatlannal ajándékozott meg egy több mint ötven éve a képernyőn lévő tévébemondónőt. Az észak-koreai propagandagépezet arcának is tartott Ri Cshunhi a párt iránti hűsége miatt kapta a nagy értékű ajándékot – számolt be az MTI a KCNA észak-koreai állami hírügynökség bejelentéséről.

A rózsaszínű, tradicionális észak-koreai viseletbe öltözött nő – akit emiatt külföldön rózsaszín hölgynek is neveznek – számolt be korábban az ország nukleáris fejlesztéseiről, és ő jelentette be két korábbi észak-koreai vezető, Kim Dzsongil, valamint Kim Ir Szen halálát is.

Kim Dzsongun nemzeti kincsnek nevezte a bemondónőt, és arra kérte, legyen továbbra is a kormányzó Koreai Munkapárt hangja. Sokan úgy vélik, hogy a 79 év körüli hölgy jó kapcsolatokat ápol Kim Dzsongunnal, többször feltűnt a vezető mellett hivatalos alkalmakkor is.

(Borítókép: Ri Cshunhi a képernyőn 2017. szeptember 17-én. Fotó: Jean Chung / Bloomberg / Getty Images)