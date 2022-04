Péniszimplantátumokat is rendelt a brazil hadsereg a potencianövelő mellé

Nemcsak potencianövelő tablettákat, hanem péniszimplantátumokat is rendelt a brazil hadsereg katonái számára. A protézisek darabjáért tíz-tizenkétezer dollárt (nagyjából három-négy millió forintot) fizettek.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, egy parlamenti képviselő hozta nyilvánosságra, hogy a brazil kormány mintegy 35 ezer potencianövelő tablettát rendelt az ország hadseregében szolgáló katonáknak. A képviselő most hozzátette, a rendelésről szóló dokumentumok szerint a hadsereg 60 darab péniszimplantátumot is rendelt.

A protézisek darabjára tíz-tizenkétezer dollárt (nagyjából három-négy millió forintot) költöttek. A beszerzés teljes összege meghaladja a 700 ezer dollárt (244 millió forintot).

A Le Monde szerint a brazil hadsereg azt közölte, mindössze három darab péniszimplantátumot vásároltak. A beszerzést azzal indokolták, hogy a katonai kórházakban különböző kezeléseket végeznek, amelyekhez szükség lehet a hasonló implantátumokra.

Jair Bolsonaro, brazil elnök szerint „ez nem számít”, a megvásárolt potencianövelő tabletták számát pedig 50 ezerre becsüli.

A honvédelmi minisztérium egyelőre nem reagált, azonban korábban a brazil védelmi miniszter azt közölte, a potencianövelő szildenafil vásárlása a tüdőerek magas vérnyomásának kezelésére szolgál, a Viagrához hasonló gyógyszerek pedig szintén tágítják a tüdőben lévő ereket. A hadsereg költéseit nyilvánosságra hozó Elias Baz úgy kommentálta az eseményeket, hogy „a kórházakban nincs gyógyszer, de Jair Bolsonaro és klikkje közpénzt költ a kis kék pirulákra”.