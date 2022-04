Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a törvényt, amely ötezer rubelig (körülbelül 21 ezer forintig) terjedő pénzbírságot vagy 15 napos letartóztatást vezet be azokra az állampolgárokra, akik nyilvánosan a második világháború náci Németországával azonosítják a Szovjetuniót, és megtagadják a Szovjetuniónak Európa nácizmus alóli felszabadításában játszott döntő szerepét – írja a TASZSZ.

A mostani egy korábbi törvény kiegészítése. Ez alapján pénzbírság illeti azt, aki a Szovjetunió vezetésének, parancsnokainak és katonáinak a céljait, döntéseit és cselekedeteit nyilvánosan a náci Németország céljaival és cselekedeteivel azonosítja,

valamint megtagadja a szovjet nép döntő szerepét a náci Németország legyőzésében és a Szovjetunió „humanitárius misszióját” az európai országok felszabadításában.

Az új törvény előírja, hogy a jogsértés ezer és kétezer rubel közötti pénzbírsággal vagy legfeljebb 15 napig tartó letartóztatással jár. Az állampolgárok pénzbírsága 2,5 ezer és 5 ezer rubel (8–21 ezer forint) között szabható ki, emellett akár 15 napos letartóztatás is kapható. A tisztviselők számára a bírság ötezertől 20 ezer rubelig (80 ezer forintig) terjedhet, míg jogi személyek esetében akár 50–100 ezer rubel (200–400 ezer forint) is lehet, valamint tevékenységük alól 90 napos felfüggesztést is kaphatnak.

A tájékoztatás szerint az ügyek elbírálása a bírók hatáskörébe tartozik, a belügyi szervek (rendőrség) tisztviselői, valamint a Roszkomnadzor alkalmazottai jogosultak jegyzőkönyvet készíteni az ilyen bűncselekményekről.

Vlagyimir Putyin 2021 júliusában írta alá azt a törvényt, amely megtiltja a náci Németország második világháborús céljainak és cselekedeteinek nyilvános azonosítását a Szovjetunióval, valamint tagadja „a szovjet nép döntő szerepét a fasizmus feletti győzelemben”.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, szombati percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2013-ban. Fotó: Peter Muhly – WPA Pool / Getty Images)