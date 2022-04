Az orosz állami televízióban már harmadik világháborút emlegetnek

Újabb légiriadót jelentettek Ukrajna-szerte az éjszaka folyamán: a fővárosban, Kijevben, valamint az ország középső és nyugati régióiban, köztük Rivnében, Lvivben, Ivano-Frankivszkban, Volinban, Hmelnickijben, Vinnyicában és Zsitomirban.

Air raid sirens again in Kyiv just now pic.twitter.com/chKLNBWJuX