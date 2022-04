Boris Johnson brit miniszterelnök szombat délután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel beszélt, és elismeréssel adózott az ukrán erők bátorsága előtt, akik továbbra is védelmezik országukat.

Johnson közölte, hogy a britek továbbra is szorosan együttműködnek a szövetségesekkel annak érdekében, hogy Ukrajna meg tudja védeni a szuverenitását a következő hetekben, hónapokban.

Emellett a múlt héten életbe lépett szankciókról is beszélt a brit miniszterelnök, aki megnyugtatta Zelenszkijt, hogy a britek továbbra is biztosítják az ukránoknak a védekezéshez szükséges eszközöket, így a páncélozott járműveket is.