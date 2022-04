Nyikita Hruscsov volt szovjet pártfőtitkár dédunokája arra figyelmeztetett, hogy Oroszország már felkészülhetett arra, hogy atomfegyvereket vessen be Ukrajnában, írja a BBC.

Nina Hruscsova, aki a New York-i The New School nemzetközi kapcsolatok tanszékének professzora és a Project Syndicate szerkesztője, a BBC-nek elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mindent meg fog tenni azért, hogy megnyerje a háborút.

Úgy gondolom, hogy Putyin úgy tervezi, hogy megnyeri a háborút, és ezért bármilyen árat hajlandó megadni. Ha ehhez arra lesz szükség − nem állítom, hogy ez biztosan így lesz −, akkor be fogja vetni ezeket. Nyilván ez is egy olyan opció, amire felkészültek

− fogalmazott.

Hruscsova a háború kezdetén úgy nyilatkozott, hogy dédapja ezt a támadást „aljasnak és megvetendőnek” tartotta volna.