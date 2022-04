Egy londoni rendőrtiszt számolt be a Telegraphnak arról, hogy naponta számos bejelentést kapnak szexuális zaklatásokról a városi tömegközlekedésen. Hangsúlyozta, hogy ezek közé az esetek közé tartozik az is, ha valaki tolakodó módon megbámul egy másik utast, amiért már börtönbüntetést is kiszabtak egy férfira.