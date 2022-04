Ukrán veszteséglistát hozott nyilvánosságra hétfőn az orosz védelmi minisztérium, amelyben azt írják, hogy 23 367 ukrán katona esett el a harcok kezdete óta – ismertette az MTI. A védelmi tárca szerint ebben az ukrán hadsereg, a nemzeti gárda és a külföldi zsoldosok veszteségei is benne vannak. A lista az elesett ukrán katonák nevét, születési dátumát, rendfokozatát, haláluk helyét és körülményeit, valamint eltemetésük helyét is tartalmazza.

A minisztérium közölte azt is, hogy jelentős számú dezertált, sebesült és eltűnt ukrán katona adataival is rendelkezik. Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője ezenfelül arról is beszámolt, hogy a háború kezdete óta az ukrán fegyveres erők összesen 139 repülőgépet, 483 drónt, 250 légvédelmi rakétarendszert, 2326 harckocsit és páncélozott harcjárművet, 254 rakéta-sorozatvetőt, 1004 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 2184 speciális katonai járművet vesztettek.

Konasenkov azt is elmondta, hogy az orosz fegyveres erők hétfőre virradóra Iszkander rakétákkal semmisítettek meg négy ukrán fegyver- és hadifelszerelés-raktárat, valamint három csapat-összpontosítási területet. Mint közölte, az Iszkander-csapásokat Popasznaja, Jampil és Kramatorszk település közelében hajtották végre.