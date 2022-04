Le Pen „tiszta keze” – szorul az OLAF-hurok az elnökjelölt körül

Az Európai Csalás Elleni Hivatal azzal vádolta meg Marine Le Pent és több párttagját – köztük édesapját is –, hogy európai parlamenti képviselőként több százezer eurót sikkasztottak el. Az anyagokat a napokban megküldték a francia hatóságoknak.

A francia Mediapart oknyomozó webhely közzétette annak a jelentésnek egy részét, amely szerint európai uniós képviselők, többek között Marine Le Pen uniós parlamenti ciklusa alatt visszaélt az uniós forrásokkal a pártja javára.

Az állítások egy héttel az elnökválasztás második fordulója előtt jelentek meg, amelyben Emmanuel Macron és Marine Le Pen mérkőzik meg a szavazatokért.

LE PENT AZZAL VÁDOLJÁK, HOGY 2004 ÉS 2017 KÖZÖTT EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐKÉNT PÁRTFINANSZÍROZÁSI CÉLOKRA HASZNÁLT FEL CSAKNEM 137 000 EURÓT, UNIÓS FORRÁSOKBÓL.

Édesapja, Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot, a Nemzeti Tömörülés volt alelnöke, aki jelenleg Perpignan polgármestere, és Bruno Gollnisch is szerepel a jelentésben, amely a közpénzekkel való visszaélésről szól. Valamennyien tagadták a jogsértést.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal arra a következtetésre jutott, hogy a négy volt európai parlamenti képviselő – Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen és Louis Aliot – magatartása „veszélyeztette az unió intézményeinek hírnevét”.

Le Pen ellen 2018 óta folyik a nyomozás bizalom megsértése és közpénzekkel való visszaélés vádja miatt, amiért állítólag uniós pénzeket használtak fel az európai parlamenti asszisztensek és pártmunkatársak bérére, a költségeik finanszírozására.

Sok éven át ismételt szándékos cselekedeteik és helytelen magatartásuk, figyelembe véve az Európai Parlamentben betöltött feladataik és felelősségük szintjét, elegendő alapot jelentenek e négy volt képviselő súlyos kötelességszegésére. Viselkedésük és a szabályok be nem tartása azt jelenti, hogy súlyos szabálysértéseikért felelősségre kell vonni őket

– olvasható a Mediapart oldalon nyilvánosságra hozott jelentésben.

AZ OLAF A JOGOSULATLANUL FELHASZNÁLT PÉNZEK VISSZAFIZETÉSÉT KÖVETELI a négy politikustól, AMiNEK TELJES ÖSSZEGE 617 379,77 EURÓT TESZ KI.

Az OLAF jelentésében azt is írja, hogy a napvilágra került tények valószínűleg büntetőeljárást vonhatnak maguk után a volt képviselők ellen, az általuk az Európai Unió költségvetésének sérelmére elkövetett cselekmények miatt. A felróható bűncselekmények listája hosszú: csalás, hamisítás, bizalom megsértése, közpénzek elsikkasztása – állítja az OLAF.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal megküldte az anyagokat a francia hatóságoknak, a párizsi ügyészség azt közölte, hogy az aktákat megvizsgálják.

A jelentésben említettek közül senkit sem azzal vádolnak, hogy személyes célokra használta volna az uniós forrásokat, azonban azzal igen, hogy uniós forrásokat a Nemzeti Tömörülés, illetve korábban a Nemzeti Front párt költségeinek, valamint személyzetének és rendezvényeinek kifizetésére fordították. Le Pen a jelentés szerint az eljárás során tett írásbeli nyilatkozatában azt mondta, nem volt tudatában annak, hogy bármi rosszat tett volna.

Le Pen pártjának szóvivője megkérdőjelezte a vádakat, és felrótta annak időzítését. A politikus ügyvédje, Rodolphe Bosselut pedig a francia BFMTV-csatornának úgy fogalmazott:

Megdöbbentő az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF magatartása, hozzátéve: néhány jelentés régi, több mint 10 éves tényekre vonatkozik. Marine Le Pen vitatja az állításokat, annak ellenére, hogy nem látta az ellene felhozott vádak részleteit. Ez egy manipuláció, amin sajnos nem vagyok meglepve.

Bosselut szerint Le Pent egyetlen francia igazságügyi hatóság sem idézte be, és azzal vádolta az európai hatóságokat, hogy nem küldték el neki vagy Le Pennek a vizsgálatot lezáró jelentést. Elmondta, hogy az OLAF a vizsgálatot évekkel ezelőtt indította meg, Le Pent pedig 2021 márciusában kérdezték meg írásban, postai úton az ügy kapcsán.

„Tiszta kezek és magasra emelt fejek”

Marine Le Pen évek óta a „Tiszta kezek és magasra emelt fejek” szlogennel kampányol, a napokban egy kampánygyűlésen azt mondta:

Visszaadom a pénzüket a franciáknak. A munka értékét ismét a reflektorfénybe helyezem, és ennek érdekében arra fogunk összpontosítani, hogy megérje dolgozni, a munka kifizetődő legyen.

Ezek a mondatok most sokak szerint más megvilágításba kerültek, a most napvilágra került jelentés hatással lehet a francia elnökválasztás második fordulójára is, amelynek részleteiről, háttéréről korábban itt írtunk.

A francia Ipsos Közvélemény-kutató Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint Macron 10 százalékponttal nyerheti meg a választást. A francia IFOP közvélemény-kutató cég a néhány napja megjelent becslése szerint még a második fordulóban Macron minimális különbséggel, 51-49 arányban fogja legyőzni Le Pent.

Mindkét jelölt a radikális baloldali jelölt, Jean-Luc Mélenchon híveit próbálja megnyerni, aki kis híján nem jutott be a második fordulóba.

Mélenchon nyilvánosságra hozta egy 300 ezer ember részvételével folytatott konzultáció eredményét arról, hogy a rá szavazó 7,7 millió ember hogyan szavazna április 24-én. A megkérdezettek 38 százaléka üresen adná le a voksát, míg 33,4 százaléka Macronra szavazna, és alig 29 százaléka tartózkodna a voksolástól. Mélenchon egyébként arra biztatta szavazóit, hogy ne voksoljanak Le Penre.

(Borítókép: Marine Le Pen 2022. április 15-én. Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP)