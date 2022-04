Még keresik a rendőrök a New Yorkban megölt magyar nő gyilkosát

SMS-ben megfenyegették a New Yorkban megölt magyar nő férjét azzal, hogy az egész családjukat kiirtják. A gyilkost még mindig keresik a rendőrök.

Az 51 éves, az amerikai sajtóban Orsolya Gaal néven emlegetett magyar nő maradványait szombat reggel találták meg New Yorkban, Queens egyik lakóövezetében. A helyiek arról számoltak be, hogy rendes családként ismerték őket, akik igyekeztek a két fiút tisztességesen felnevelni a patinás környéken.

A New York Post azt írja, hogy azóta a nő férje, Howard Klein egy fenyegető SMS-t kapott.

A következő az egész családod lesz

– állt az SMS-ben, amelyet a helyi WPIX televízió közölt. Az üzenetben az amerikai csatorna szerint még az is állt:

A feleséged néhány éve börtönbe küldött. Most visszatértem.

Először a 13 éves fiát vitték el a rendőrök, most videó alapján keresik a tettest

A nő férje, valamint idősebb, 17 éves fia Portlandben voltak a gyilkosság idején, fiatalabb, 13 éves fia azonban otthon tartózkodott. A New York Post a helyiektől úgy értesült, hogy őt a holttest megtalálása után bilincsben vitték el a rendőrök.



A rendőrség azt is közölte, hogy a térfigyelő kamerák rögzítették, amint egy alak magával húzza azt a sporttáskát, amelyben később a nő maradványait megtalálták.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a nő péntek este szórakozni ment a barátaival. Nem sokkal éjfél előtt azonban hazatért, és ekkor tűnt fel a feltételezett gyilkos is a helyszínen.

Utána, már hajnal fél öt körül azt lehetett látni több kamerából is, hogy valaki magával húzza ezt a táskát

– mondta a New York Postnak egy rendőrtiszt, hozzátéve: a vérnyomok attól a helyszíntől, ahol a holttestet megtalálták, a nő házához vezettek vissza. Ráadásul az is különös, hogy egy olyan sporttáskában akadtak rá a holttestre, amelyet az egyik fia használt.

A rendőrtiszt azt is elmondta, hogy a nő jól ismerte azokat az embereket, akikkel szórakozni ment péntek este. Őket is kihallgatják, hogy megtudjanak valami újat. Nem zárják ki viszont azt sem, hogy a nő aznap este egy addig ismeretlen emberrel is találkozhatott, akinek köze lehet az ügyhöz.

Hatvan késszúrás végzett vele, nincs gyanúsított

Ugyancsak hétfőn derült ki, hogy a nőt testén, a nyakán, a törzsén és a bal karján megközelítőleg hatvan késszúrás nyomát találták meg a szakértők. A szúrások között volt, amely artériát is talált, és voltak az ujjain, a tenyerén is sebek, ami arra utalhat, hogy megpróbált védekezni. A halottkémek szerint ugyanakkor arra utaló jelet egyelőre nem találtak, hogy a nő szexuális indíttatású bűncselekmény áldozata lett volna.

A rendőrség hétfőn azt is közölte, hogy a nő 13 éves fiát a kihallgatás után elengedték, és jelenleg senki sincs őrizetben a bűneset miatt. A hatóságoknak még gyanújuk sincs arra vonatkozóan, hogy ki állhat a gyilkosság mögött.

