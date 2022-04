New Yorkban pár nappal ezelőtt hátborzongató módon megöltek egy magyar családanyát, akinek az ügyében lassan egyre több információt lehet megtudni, viszont a tettes ellen még folyik a nyomozás.

Mint azt megírtuk, a nőt egy kutyáit sétáltató férfi találta meg a húsvéti hétvége szombat reggelén Forest Hills városrészben. A két kutya egy sporttáska felé húzta gazdáját és nem akartak elmenni onnan. A férfi kíváncsiságból kinyitotta, ekkor pillantotta meg a nő élettelen testét. Először azt gondolta, hogy egy összetört bábu lapul a csomagban, amit valaki otthagyott. Csak később, amikor a kutyák már vérnyomot is találtak, akkor jött rá, hogy ember volt a táskában, akinek a testén késszúrások nyomait fedezte fel a rendőrség.

Az amerikai sajtó rendőrségi forrásokra hivatkozva kezdetben azt állította, hogy a nő férje és nagyobbik fia is érintett lehet az ügyben. Az elhunyt nő anyja viszont valószínűleg erre a hírre utalva mondta, hogy a külföldi média „sok valótlanságot közölt a lánya halálával kapcsolatban”.

Azóta kiderült, hogy a nő férje, valamint idősebb, 17 éves fia Portlandben voltak a gyilkosság idején, fiatalabb, 13 éves fia azonban otthon tartózkodott. Őt a rendőrség kihallgatta, utána azonban elengedték.

Jelenleg is több szálon fut a nyomozás

A hatóságok egyelőre senkit sem gyanúsítanak. Az 51 éves magyar családanya, Orsolya gyilkosságának ügyében nemrég 3500 dolláros (1,2 millió forintos) nyomravezetői díjat tűztek ki az elkövető nyomra kerítőjének.

A rendőrség még a gyilkosság hajnalán bilincsben vitte el a helyszínről Orsolya kisebbik gyermekét, Leót, de aztán haza is engedte. Időközben hazaért a családanya férje az idősebb fiúval, Jamie-vel. Természetesen őket is kihallgatták, majd a rendőrség arra kérte a családot, hogy ne adjon ki a sajtónak semmilyen hírt az ügyről.

A Bors egy, a családhoz közeli forrástól viszont megtudta, a hatóság sem Howardot, a férjet, sem pedig a két gyermeket nem gyanúsítja a gyilkossággal.

A neve elhallgatását kérő személy azt is elárulta, Orsolya három évtizede Amerikában élt, de őrizte a gyökereit. Elsőszülött fia tökéletesen beszél, a kisebbik pedig ért magyarul. A család jó kapcsolatot ápolt az anya itthoni szeretteivel, egy évben 3-4 alkalommal is hazalátogattak.

A nyomozók kihallgatták a család korábbi ezermesterét is – aki maga is rendelkezett pótkulccsal –, de a férfi tagadta, hogy megölte volna Orsolyát, bizonyíték híján pedig egyelőre elengedték. Ezenkívül még három személy került a rendőrök figyelmének előterébe, ezeket a szálakat most vizsgálják. Egyelőre annyi bizonyos, hogy a nő halála előtt ezzel a három személlyel volt kontaktban. Orsolya egyébként az ominózus estén azt mondta a fiának, hogy színházba megy. Az előadás után állítólag még beült egy bárba, ahol háromnegyed órát töltött egyedül. Lehetséges, hogy várt valakire.