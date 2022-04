Elkapták a New Yorkban megölt magyar nő gyilkosát

Az amerikai rendőrök csütörtökön őrizetbe vettek egy férfit, akit a New Yorkban megölt, 51 éves magyar nő meggyilkolásával gyanúsítanak.

A New York Post szerint a rendőrök egy 44 éves férfit, David Bonolát gyanúsítják az Orsolya Gaal néven emlegetett, 51 éves magyar nő meggyilkolásával. A lap szerint a férfi korábban a nő ezermestere,

emellett pedig a szeretője is volt.

A New York Post szerint ezt a nő több ismerőse is megerősítette. David Bonola állítólag már beismerő vallomást is tett őrizetbe vétele után.

A gyilkosság bizonyos részleteire is fény derült

Azt már korábban megírtuk ebben a cikkünkben, hogy az 51 éves nő péntek este távozott otthonából, majd utána egyedül hazatért. Ez idő tájt jelent meg a ház környékén a gyilkos, aki szombat hajnalban (térfigyelő kamerák felvétele szerint) már a nő holttestét próbálta meg eltüntetni.

Most az is kiderült, hogy a gyilkosság helyszínén a nyomozók nem találták nyomát annak, hogy valaki betört volna a házba. Ebből, valamint a gyilkosság elkövetésének módjából (a nőt körülbelül hatvan késszúrás érte) a rendőrök arra következtettek, hogy a gyilkos és az áldozat ismerhette egymást.

A rendőrök mindeközben azt is megtudták (vélhetően a nő ismerőseinek kihallgatása által), hogy Orsolya Gaalnak olyan romantikus kapcsolata lehetett korábban David Bonolával, amely nem végződött túl jól. A gyanúsított azonosításához végül a New York Post szerint egy pár véres csizma jelentette a döntő bizonyítékot, amelyet a meggyilkolt nő otthonában találtak, és amelyen a férfitől származó DNS-minták voltak.

Úgy tudni, hogy a férfi a kihallgatásán azt mondta:

a nővel összevitatkoztak aznap este, és ennek a vitának a hevében gyilkolta meg.

Az még nem derült ki, hogy egyáltalán mit keresett a házban, vagy hogy jutott be. Az viszont tisztázódott, hogy a gyilkosság idején a nő kisebbik, 13 éves fia (akit korábban ki is hallgattak a rendőrök) a családi ház emeletén aludt, emiatt nem tudott semmit arról, hogy mi történt az édesanyjával.

A rendőrök azt is közölték, hogy Bonola korábban nem volt más bűnügyben érintett. Ez utóbbi viszont azért érdekes, mert az elkövető a gyilkosság után a nő férjét is megfenyegette, és akkor azt írta: azért gyilkolta meg az asszonyt, mert a nő korábban börtönbe juttatta őt (elképzelhető persze, hogy ezzel csak félre akarta vezetni a hatóságokat).