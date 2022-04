Jöhet a taktikai atomfegyver?

Az orosz védelmi minisztérium állításai szerint az Egyesült Államok provokációra készül. Moszkva szerint a provokáció lényege, hogy Oroszországot vegyi, biológiai vagy taktikai nukleáris fegyverek bevetésével vádolja meg. Sokak szerint azonban nem elképzelhetetlen, hogy az orosz hadsereg vet majd be ilyen fegyvereket.

Moszkva szerint az Egyesült Államok provokációkra készül, azt állítva, hogy az orosz katonai erők vegyi, biológiai vagy taktikai nukleáris fegyvereket vetnek be. Szombaton Igor Kirillov, az orosz fegyveres erők nukleáris és vegyvédelmi csapatának vezetője azt mondta, az orosz védelmi minisztérium olyan információkkal rendelkezik, hogy ennek a provokációnak az előkészítése már megkezdődött.

Szerinte egy ilyen terv reakció Oroszország „különleges műveletben” elért sikereire. „Csak idén márciusban és áprilisban a nyugati országok vezetése rendszeresen tett provokatív kijelentéseket azzal kapcsolatban, hogy Oroszország tömegpusztító fegyvereket vethet be” – idézi a védelmi minisztérium illetékesét a TASZSZ.

Kirillov szerint az Egyesült Államok által Ukrajnába szállított több százezer ampulla, mérgező anyagok elleni szer szintén a provokáció szándékos előkészítéséről tanúskodik.

A vegyi fegyverek bevetésének nagy valószínűségét igazolja az Ukrajnába szállított mérgező ellenszerek ténye. Csak 2022-ben az ukrán egészségügyi minisztérium kérésére több mint 220 ezer ampulla atropint szállítottak Ukrajnába. Ez a tény mérgező akciókkal járó provokációk szándékos előkészítésére utal

– fogalmazott. Kirillov elmondta, hogy a külügyminisztérium már meghatározta az ügy vizsgálatának menetét, és kijelölte a lefolytatásáért felelős tisztviselőket.

Az Unian szerint az orosz védelmi minisztérium három forgatókönyvet jelentett be, amelyek alapján az amerikaiak Ukrajna városaiban nukleáris támadásra készülhetnek. A városok között szerepel Harkiv és Kijev is, ahol biológiailag veszélyes objektumok ellen indíthatnak támadást. Ezenkívül Oroszország valószínűnek tartja azt is, hogy vegyi támadást indítanak valamelyik ukrajnai területen.

Növekedhet a nukleáris fegyverek iránti kereslet

Fiona Hill, brit származású Oroszország-szakértő, a Fehér Ház korábbi tanácsadója szerint Vlagyimir Putyin „nukleáris zsarolása” valószínűleg növeli a nukleáris fegyverek iránti nemzetközi keresletet. Donald Trump egykori helyettes asszisztense úgy folgalmazott:

A nukleáris kérdés olyan dolog, amivel globális szinten mindenkinek foglalkoznia kell, mert Putyin alapvetően minden országnak elmondja: atomfegyver kell.

Hozzátette, hogy jelenleg egy „teljesen új területen vagyunk, ahol még a hidegháború alatt sem jártunk”, ehhez pedig nagyon jó diplomáciára van szükség.

Ha például Japánról és Dél-Koreáról van szó, akkor valóban megéri újragondolni a nukleáris kérdést. Putyin mindent veszélybe sodort

– fogalmazott Fiona Hill az Independent szerint.

Tarjányi Péter szerint nem kizárt az atomfegyverek bevetése

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint egyre nagyobb a feszültség a Moszkva elleni szankciók, illetve Kijev katonai támogatását tekintve.

Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett, hogy Európa több állama – Németország, Ausztria és Magyarország – nem akarja az olaj- és gázvásárlási embargót, mert gazdaságuk komoly visszaesését hozná egy ilyen döntés. A balti államok és Lengyelország viszont a legkeményebb fellépést sürgeti a Kreml ellen – tette hozzá.

Véleménye szerint ezt a vitát még fokozza, hogy Kijev egyre komolyabb és korszerűbb fegyverrendszereket akar, ami lassan olyan méreteket ölt, hogy

ezekkel az eszközökkel ténylegesen rommá verheti a Kreml erőit, ami miatt egyes szakértők meghúzták a vészharangot, hiszen Oroszország egy ilyen esetben valóban taktikai atomfegyverhez nyúlhat.

A biztonságpolitikai szakértő szerint ennek az esélye alacsony, de magasabb, mint három hete volt.

(Borítókép: Ukrán katonák Uragan típusú rakétákat szednek össze az orosz támadások után Berezivkában 2022. április 21-én. Fotó: Efrem Lukackij / AP / MTI)