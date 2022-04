Antonio Guterres ENSZ-főtitkár Vlagyimir Putyinnal való egyeztetése után Ukrajnába látogat, hogy beszéljen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A tervek szerint a képviselő április 28-án utazik a háborús országba, ahol az ukrán elnök mellett Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel is találkozik. A találkozón többek között szó esik az ENSZ humanitárius segélyeinek kiterjesztéséről is – számolt be a CNN.