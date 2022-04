A legszokatlanabb szolgáltatásokkal próbálták magukhoz csábítani az utazóközönséget – emlékeztet a CNN.

A Floridában 2009-ben alapított Pet Airways például kizárólag háziállatokat, elsősorban kutyákat és macskákat – vagy ahogy ők nevezték: mancsosokat – szállított.

Az állatok gazdijuk nélkül repültek a különlegesen átalakított repülőgépek utasterében, ahol az üléseket kényelmes ketrecekre cserélték.

Egy-egy járaton nagyjából ötven mancsos fért el, őket légiutas- helyett ölebkísérők ellenőrizték negyedóránként. Felszállás előtt az „utasokat” megsétáltatták, és mosdószünet járt nekik az erre a célra kialakított reptéri várókban.

Az ötlettel az aggódó állattulajdonosokat próbálták megnyugtatni, akiknek azt javasolták, hogy féltve őrzött kedvenceiket ne saját járatuk – a Pet Airways által veszélyesnek nevezett – rakterében szállítsák, ahol szélsőséges a hőmérséklet-ingadozás, és a világítás sem megfelelő, hanem inkább különgépen.

A légitársaság két évig működött, és tucatnyi amerikai várost, köztük New Yorkot, Los Angelest, Denvert, Chicagót és Atlantát kötötte össze.

A viteldíj 150 dollárnál kezdődött, és a mancsos méretétől függően akár 1200 dollárig is felkúszhatott.

„Utasaik” száma elérte a kilencezret.

Tíz éve már komoly pénzügyi gondokkal küszködtek, ezért járatokat kellett törölni, 2013-ban pedig a Pet Airways felfüggesztette a működését. Honlapja azonban még mindig elérhető, ott azt ígérik: „A járvány után, remélhetőleg 2022 derekán újraindulnak a járatok.”

A didibárnak becézett Hooters étteremlánc főnöke húsz éve megvette a Pace Airlinest – egy nyolc repülőből, főként Boeing 737-esekből álló flottával rendelkező chartertársaságot. A következő évben átalakította Hooters Air légitársasággá, amit az étteremlánc mintájára terveztek.

A járatok különlegessége – az élénk narancssárga színű, gülüszemű baglyot ábrázoló logón kívül – két Hooters-lány volt a fedélzeten. Ugyanabban a rövidnadrágos, mély kivágású egyenruhácskában, amiben az étteremben is felszolgáltak, elvegyültek az utasok között, és kvízjátékokat rendeztek, amelyeken filléres apróságokat lehetett nyerni.

A gépen azonban – megfelelő tanúsítvány híján – nem szolgálhattak fel semmit, és fedélzeti feladatokat sem láthattak el. Ezt a munkát kizárólag hivatásos légiutas-kísérők végezhették.

A légitársaság székhelye a golfpályáiról és üdülőhelyeiről híres dél-karolinai Myrtle Beach volt, aminek csillaga hanyatlani kezdett, miután a 2001. szeptember 11-i támadások után átszervezték az Egyesült Államok kereskedelmi légi közlekedését.

A Hooters Air elérhető áraival mindenféle utast vonzott – főleg golfozókat és turistákat, de még családokat is. Soha nem volt azonban elég sikeres ahhoz, hogy elegendő pénzt termeljen. A Katrina és Rita hurrikánokat követő kerozindrágulás miatt 2006 elején mindörökre landoltak gépei.

A szesz fogyasztása szigorúan tiltott lett volna a Lord’s Airline fedélzetén, ahol utazási magazinok helyett csak a Bibliát és a Tórát lapozhatták volna az utasok, akiknek kizárólag válogatott, vallási témájú filmeket terveztek vetíteni.

A jegybevétel negyedét a missziós munka támogatására szánta Ari Marshall, New Jersey-i üzletember, aki 1985-ben egy régi DC–8-as megvásárlásával alapította légitársaságát. Ezzel az egyetlen leharcolt géppel heti három járatot tervezett indítani Miami és Tel-Aviv között, ahonnan már csak egy köpésre van Jeruzsálem.

Abban az időben a Szentföldre igyekvő vallásos zarándokoknak New Yorkban kellett átszállniuk.

Az oroszoknak saját légitársaságuk van. A briteknek is van. A Playboynak is van. Akkor miért ne lehetne az Úrnak is saját légitársasága?