Kordonokkal és fémkerítésekkel zárják el a karanténba került betegeket

A kínai közösségi platformokon vasárnap számos, Sanghajban készült videó terjedt el, melyeken az épületek köré felállított kordonok – egyes helyeken kék, fémlemezekből álló korlát, máshol zöld, fémrács alkotta kerítés – láthatóak. Az intézkedést az ország más részein is alkalmazták már, olyan épületeket vagy területeket kerítve el, ahol új esetek felbukkanása miatt kijárási tilalmat rendeltek el. Karanténtáborokat is nyitottak, ahová a kínai hatóságok az éjszaka közepén hurcolják el az idős embereket is pozitív koronavírustesztre hivatkozva.

Sanghajt egészében április elejétől helyezték vesztegzár alá, módosítva azt az eredeti tervet, miszerint két szakaszban öt-öt napra zárják le Sanghaj keleti, majd nyugati részét. A város egyes lakónegyedeiben már több mint egy hónapja érvényben van a kijárási tilalom.

Mint írtuk, nem sikerült elhallgattatni a shanghajiakat. A város lakói közül sokan akadozó élelmiszer- és egészségügyi ellátásról, valamint az intézkedések jelentős lelki és anyagi terheiről panaszkodnak. A kínai közösségi platformokon a vesztegzárral kapcsolatos, kritikus hangvételű beszámolókat és egyéb tartalmakat gyors ütemben cenzúrázzák.

A hét elejétől kezdve olyan lakónegyedekben, ahol 14 napon át nem azonosítottak újabb fertőzötteket, engedélyezték a vesztegzár feloldását, ám az intézkedés nem feltétlenül jelent számottevő enyhítést, hiszen a lakónegyed környezetének kockázati besorolásától is függ, hogy a lakók kimehetnek-e az utcára.

A sanghaji egészségügyi hatóságok vasárnapi jelentése szerint a március eleje óta tartó járványhullámban 87 koronavírus-fertőzött hunyt el a városban, közülük mindössze öten voltak beoltva koronavírus elleni védőoltással. Az elhunytak átlagéletkora 81,1 év, és a Covid–19 mellett mindannyian egyéb súlyos betegségekben szenvedtek – a többi közt rosszindulatú daganat, súlyos szív- és érrendszeri és idegrendszeri megbetegedések miatt álltak kezelés alatt.

Szombaton 21 058 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Sanghajban, közülük 1401 embernél jelentkeztek a vírus okozta Covid–19 tünetei.

Peking egyes részein vasárnap szintén tömeges tesztelést kezdtek meg, miután szombaton 21 új esetet azonosítottak. A kínai fővárosban ezzel a péntek óta regisztrált fertőzöttek száma 41-re emelkedett – közölték a pekingi egészségügyi hatóságok vasárnap. A fertőzöttek között diákok, tanárok, egy nyugdíjas turistacsoport tagjai, lakásfelújítást végző munkások, valamint ételfutárok vannak.

Minthogy az új esetek egy részét a város fontos üzleti központjának számító, keleti Csaojang kerületben azonosították, a kerület lakóit és az ott dolgozókat három körben vetik alá nukleinsavas vírustesztelésnek. A mintegy 3,5 millió lakosú kerület lakóit arra szólították fel vasárnap, hogy mérsékeljék a társadalmi érintkezéseiket. A Csaojangban működő iskoláknak, valamint sport- és művészeti központoknak pedig ideiglenesen fel kell függeszteniük a jelenléti tevékenységet – írja az MTI.

(Borítókép: Koronavírusteszteket végeznek Sanghajban 2022. április 24-én. Fotó: Qilai Shen / Bloomberg / Getty Images)