„Ez a valóban egyedülálló fegyver megerősíti fegyveres erőink harci potenciálját, megbízhatóan garantálja Oroszország biztonságát a külső fenyegetésekkel szemben, és elgondolkodtatja azokat, akik a féktelen agresszív retorika hevében megpróbálják fenyegetni országunkat” – idézte a Washington Post Putyin televíziós beszédét.

A katonai jelzésben az RS–28 Szarmat Oroszország legerősebb ballisztikus rakétájának számít. A NATO nemes egyszerűséggel Sátán 2-nek nevezi a szupernehéz, termonukleáris fegyverzetű, interkontinentális hatótávolságú fegyvert.

A még 2018-ban bemutatott rakéta a fegyverek „következő nemzedéke”, amely képes áttörni „bármelyik rakétavédelmi” rendszeren – állította akkor Putyin.

Az Egyesült Államok nem tekinti a fegyvert fenyegetésnek Washingtonra vagy a szövetségeseire nézve – ezt mondta John Kirby, a Pentagon szóvivője.

A fegyver megfélemlítőnek tűnik, az Ukrajna ellen február 24-én indított, provokálatlan invázió óta az orosz elnök által tett, eszkalálódó fenyegetések azonban sokkal aggasztóbbak – állítják védelempolitikai és stratégiai elemzők.

A Szarmat a szovjet tervezésű Vojvodát, a Herceget hivatott felváltani, amelyet még 1962-ben terveztek, és három robbanófej szállítására volt alkalmas. A Szarmat tömege 220 tonna, és nagyobb hatótávolsággal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy átrepüljön az Északi- vagy a Déli-sark felett, és a világ bármely pontján célpontokat találjon el – mondta Putyin 2018-ban. Hozzátette, hogy a Szarmat több és nagyobb teljesítményű nukleáris robbanófejet hordoz.

A Pentagon bagatellizálta a fegyver jellemzőit, és azt állítja, hogy

Oroszország eredetileg azt tervezte, hogy 2021-ben befejezi a Szarmat tesztelését, nem sokkal később pedig megkezdi telepítését, de a fegyverfejlesztés késői szakaszának számító tesztindításokat 2022-re halasztottak – jelentette tavaly az állami TASZSZ hírügynökség.

„A Szarmat a világ legerősebb rakétája, amely a legtávolabbi célpontok megsemmisítésére képes, és amely jelentősen növeli országunk stratégiai nukleáris erőinek harci erejét” – közölte április 20-án az orosz védelmi minisztérium, azok után, hogy az Arhangelszki területen fekvő pleszecki Kozmodromról sikeresen útnak indították a Sátán 2-t, amelynek hatótávolsága 11 ezer kilométer.

“Russia claims it can carry multiple nuclear warheads and has a range of more than 6,800 miles, making it potentially capable of striking the US.” @barbarastarrcnn reports on the warning Putin issued to the West as Russia test launches ICBM. https://t.co/9YABcBv4OH