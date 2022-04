Zelenszkij, Putyin és Márki-Zay is egy oldalon

Vasárnap tartották a francia elnökválasztás második, egyben utolsó fordulóját: legyőzve a Nemzeti Tömörülés jelöltjét, Marine Le Pent, ismét Emmanuel Macron lett Franciaország elnöke.

A francia voksoláson a következő végeredmény született:

Ahogy a választási győzelmet követően szokás, miniszterelnök kollégái, valamint az országok és Európa vezető politikusai, tisztségviselői sorra gratulálnak azóta is Emmanuel Macronnak.

– írta a Twitteren az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke annyival kommentálta Emmanuel Macron választási győzelmét, miszerint „ezekben a viharos időkben szilárd Európára és egy szuverénebb, valamint még inkább stratégiai távlatokban gondolkozó, Európai Unió mellett teljes mértékben elkötelezett Franciaországra van szükségünk”.

Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke rövidre fogta: „Több EU-t, kevesebb Oroszországot, éljen Franciaország!”

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke is örömmel fogadta a francia elnökválasztás eredményét:

Az erős vezetés elengedhetetlen ezekben a bizonytalan időkben, és az Ön megingathatatlan európai elkötelezettségét továbbra is örömmel fogadjuk az előttünk álló kihívások kezelésében

– fogalmazta meg az Emmanuel Macron elnöknek szóló nyilvános üzenetében.

Többek között Olaf Scholz német kancellár, Mark Rutte holland miniszterelnök, Klaus Iohannis román elnök, Alekszandar Vucsics szerb elnök és Luigi Di Maio, Olaszország külügyminisztere is gratulált Emmanuel Macronnak a választási győzelméhez.

Gratulálok Franciaország elnökének az újraválasztáshoz! Franciaország az egyik legfontosabb, egyben legközelebbi szövetségesünk. Várom, hogy továbbra is együtt dolgozhassunk az ügyeken, amelyek országaink és az egész világ számára fontosak

– fejezte ki elismerését Boris Johnson brit miniszterelnök a Twitteren.

Az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden is elküldte a maga elnöki gratulációját Emmanuel Macronnak.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke szintén a Twitteren, francia nyelvű bejegyzésében reagált újraválasztásához „Ukrajna igaz barátjának”, Emmanuel Macronnak. Továbbá Volodimir Zelenszkij megköszönte az újrázó francia miniszterelnöknek az eddigi támogatást.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szintén elismerését fejezte ki, és gratulált Emmanuel Macronnak újabb választási győzelméhez.

– írta hétfői Telegram-üzenetében az orosz kormányfő a Kreml sajtóosztálya szerint.

A magyar politikusok közül elsőként Dobrev Klára reagált, és gratulált hivatalos Facebook-oldalán, a külpolitikai gondolatok közé szőve a hazaiakat. A DK európai parlamenti képviselője szerint vasárnap „az európai gondolat győzelmet győzelemre halmozott”.

– értékelte a nemzetközi választási eredményeket a DK-s politikus, aki arra buzdítja barátait, a magyarországi demokratákat, hogy merítsenek erőt az említett két győzelemből.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere franciául és magyarul is közzétette gratuláló üzenetét hivatalos Facebook-oldalán.

Szeretettel gratulálok Macron elnök úrnak mai győzelméhez, újraválasztásához a francia köztársaság elnökének. Decemberi találkozónk nagy megtiszteltetés volt számomra, már akkor sok sikert kívántam a választáshoz. Magyarország érdeke egy erősebb és fejlődő Unió és NATO – ezért is örülök Emmanuel Macron újraválasztásának

– írta bejegyzésében az ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje.

Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője nagyon fontos győzelemnek nevezte Emmanuel Macron vasárnapi újraválasztását, amit a következő gondolatokkal indokolt:

Nemcsak azért, mert a Momentum testvérpártjának vezetője irányítja majd továbbra is Franciaországot, hanem azért is, mert győzelmével megakadályozta, hogy Putyin embere, Orbán szövetségese, Marine Le Pen pusztítsa az európai egységet és gyengítse, rosszabb esetben meg is akadályozza az orosz agresszióval szembeni kiállást.