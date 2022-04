Csökken az olaj ára a bizonytalanság miatt

Csökkenhet az energiakereslet Kínában, ahol egyre több a koronavírus-fertőzések száma. Árcsökkentő tényező az is, hogy szakértők szerint egy lehetséges amerikai kamatemelés-sorozat visszafogná a globális gazdaságot és ezzel együtt a kőolaj iránti keresletet.

Sanghajban rekordszámú új koronavírusos esetről számoltunk be, miközben a pekingi hatóságok szerint a koronavírus továbbra is gyorsan terjed a fővárosban is. Kína gazdasága emiatt jelentősen meggyengült.

Áprilisban Kínában a benzin, a gázolaj és a repülőgép-üzemanyag iránti kereslet a tavalyi év azonos hónapjához képest jelentősen, 20 százalékkal, azaz napi 1,2 millió hordóval csökken. Amennyiben az információ hivatalosan is megerősítést nyer, akkor ez lesz a legnagyobb visszaesés azóta, hogy több mint két évvel ezelőtt elindult a járvány a kínai Vuhanból.

Röviddel fél kilenc után az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 3,88 dollárral (3,66 százalékkal) 102,27 dollárra esett. A múlt héten a Brent 4,5 százalékkal gyengült – írja az MTI.