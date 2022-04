Már több mint 9 millióan élnek Ausztriában a háborús menekültekkel

Tobias Thomas, az osztrák statisztikai intézet igazgatója ismertette az április 1-jei adatokat:

9 millitó 27 ezer 999 ember él Ausztriában, 48 ezer 105-tel több, mint az év elején (8 millió 979 ezer 894). A népességszám március 17-én lépte át a kilencmilliós határt.

A lakosság az év első három hónapjában valamivel meredekebben nőtt, mint tavaly egész évben – 47 ezer 230 fővel.

Az előzetes eredmények szerint április 1-jén összesen 52 ezer 803 ukrán állampolgár élt Ausztriában. Január 1-jei adatokkal összehasonlítva (12 ezer 668 fő) a növekedés 40 ezer 135. Az első negyedév népességnövekedésének 83 százaléka ukrajnai állampolgároknak köszönhető.

A bevándorlók helyzetét megnehezíti, hogy Ausztriában még a budapestinél is drágábbak a lakások, nagyon nehéz hozzájutni egy ingatlanhoz a magas munkabérek ellenére is, ráadásul az infláció is megterheli az osztrák gazdaságot.

Az Ausztriában élő ukrán állampolgárok 37 százaléka (19 520) húsz év alatti fiatal és gyermek. A húszévesnél idősebbek száma 33 283, közülük 26 476 nő és 6807 férfi. A nők aránya ebben a korosztályban 80 százalék. Az Ausztriában élő összes ukrán állampolgár 69 százaléka nő.

Az ukrán állampolgárok részaránya Bécsben volt a legmagasabb (1,09 százalék). A ukránok aránya Alsó-Ausztriában (0,62 százalék) és Burgenlandban (0,59 százalék) is meghaladta az országos átlagot (0,58 százalék), míg Tirolban és Salzburgban ennél jóval kisebb létszámban vannak jelen a tartomány lakosságához viszonyítva (0,32 százalék).

Bécsben nőtt a legütemesebben a lakosság (1,01 százalékkal). Alsó-Ausztriában és Burgenlandban a növekedés az országos átlagnak megfelelő volt (0,54 százalék), míg Tirolban és Karintiában ennél jóval alacsonyabb (0,29 százalék) volt az emelkedés – írja az MTI.