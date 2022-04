Elkapta a koronavírust Kamala Harris

Pozitív lett Kamala Harris, az Egyesült Államok alelnökének koronavírustesztje Kirsten Allen alelnöki szóvivő bejelentése szerint.

Allen azt mondta, az 57 éves Harris tünetmentes, önkéntes karanténba vonul, és washingtoni rezidenciájáról fogja ellátni hivatali teendőit. A szóvivő kiemelte: Harris kaliforniai látogatása miatt nem került közvetlen kapcsolatba az utóbbi időben Joe Bidennel, az Egyesült Államok elnökével.

Március óta több koronavírusos eset is volt az amerikai elnök környezetében. Megfertőződött többek között Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője, Merrick Garland igazságügyi miniszter és Gina Raimondo kereskedelmi miniszter is – számolt be az MTI.

(Borítókép: Kamala Harris. Fotó: Saul Loeb / Afp)