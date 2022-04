Az ukrán hadsereg közölte, hogy a Herszoni területen lévő Velika Olekszandrivka település közelében az ukrán katonák megsemmisítettek egy lőszerraktárat, és ezzel az akcióval megöltek legalább hetven orosz katonát is.

A tájékoztatás szerint a település környékén jelenleg is zajlanak a harcok. Hozzátették, hogy a csapásban meghalt katonák száma hetvennél is több lehet, jelenleg is zajlik az adatok pontosítása.