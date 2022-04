Liam Neeson mondott köszönetet Karikó Katalinnak

Az UNICEF a Love Letter (Szerelmes levél) című kisfilmben azoknak a tudósoknak, egészségügyi dolgozóknak és aktivistáknak – így Karikó Katalinnak is – a közreműködését méltatja, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek a gyerekek oltásáért.

Április 25-én indult az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghirdetett vakcinációs világhét, amelyet az UNICEF egy, a világszervezet jószolgálati nagyköveteként is dolgozó világhírű színész, Liam Neeson narrációjával készült videóval harangozott be.

A Love Letter (Szerelmes levél) című kisfilmben az UNICEF azoknak a tudósoknak, szülőknek, egészségügyi dolgozóknak és aktivistáknak a közreműködését méltatja, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek a gyerekek vakcinációjáért és a pusztító járványok visszaszorításáért.

Köztük van a világhírű Karikó Katalin, Széchenyi-díjas magyar kutatóbiológus is, aki a hatékony COVID–19-oltóanyagok kifejlesztését lehetővé tévő szintetikus mRNS-alapú vakcinák terén végzett kutatásaival írta be magát a tudománytörténetbe.

A kisfilmben Liam Neeson Jonas Salk amerikai virológus munkásságát is kiemeli, aki az első, gyerekbénulás elleni vakcina kifejlesztője, de azokról az elhivatott dolgozókról is szót ejt, akik a vakcinákat tartalmazó fiolákat töltik, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy évente két-hárommillió gyermek életét menthessük meg.