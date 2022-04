Röhög az alsóház – Putyinék vissza akartak vágni, de rossz listát használtak

Válaszlépésként a brit kormány március 11-én hozott intézkedésére, amellyel kitiltotta az orosz Föderáció Állami Dumájának 386 képviselőjét Nagy-Britanniából, személyi korlátozásokat léptetünk életbe a brit parlament alsóházának 287 tagjával szemben. Nevezett személyek, akik a legaktívabb szerepet játszották London oroszellenes szankcióinak meghozatalában, továbbá a ruszofób közhangulat, hisztéria kialakításában, nem léphetnek be Oroszország területére.

A fenti szövegű hírt szerdán a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség közölte, a forrás az orosz külügyminisztérium, személyesen Szergej Lavrov külügyminiszter.

Csakhogy úgy tűnik, a Kreml egy régen lejárt névsor alapján tiltotta ki Oroszországból a brit alsóház tagjait. A listán megannyi olyan politikus neve szerepel, akik már idestova három éve nem is tagjai a House of Commons-nak, ennélfogva nem is vehettek részt az Oroszországot sújtó szankciók megszavazásában.

Kezdjük a sort Dominic Grieve-vel, aki 2009-ig a tory árnyékkormány belügyminisztere volt, majd utána alsóházi tag, de csak 2019-ig. Ahogy a korábbi oktatási miniszter, Justin Greening és az árnyékkormány pénzügyminisztere, Oliver Letwin, akik szintén távoztak a parlamentből 2019-ben. A liberális demokrata Sarah Wollaston és a tory David Tredinnick is csak három évvel ezelőttig volt képviselő. Miként Jo Johnson, Boris Johnson miniszterelnök fivére, aki szintén 2019-ben távozott az alsóházból, de fölfelé:

ez idő szerint a Lordok Háza tagja.

Liz Truss brit külügyminiszter március 11-én tette közzé az orosz nemkívánatos személyek listáját, erre próbált most megtorló lépést hozni az orosz külügyminisztérium. Csakhogy itt ugyanaz lehetett a forgatókönyv, mint az Ukrajna elleni háború kirobbanásakor, amikor az orosz felderítés erősen téves adatokkal traktálta Vlagyimir Putyin elnököt. Most a kitiltásra szánt brit politikusok listája volt egy kicsit elavult.

Legalább három évvel.

