Vége van a világjárványnak, vagy mégsem?

Az Európai Unió szerdán közölte, kilép a világjárvány vészhelyzeti fázisából, miközben a vakcinázásra, a világjárvány felügyeletére és a tesztelésre összpontosít, felkészülve egy esetleges újabb járványhullámra.

Anthony S. Fauci, a fertőző betegségek amerikai országos intézetének (NIAID) főigazgatója azonban azt mondta, hogy a világjárvány még nem ért véget, miután kedden a PBS NewsHour című műsorában az ellenkezőjét állította, hogy az Egyesült Államok „túl van a világjárvány fázisán” – írja a New York Times.

Ezt pontosította:

Egyet szeretnék tisztázni. Valószínűleg azt kellett volna mondanom, hogy a pandémiás fázis akut összetevője ért véget. Megértem, hogy ez félreértésekhez vezethet.

A héten Fauci azt mondta, hogy az ország a világjárvány új szakaszába lépett, mivel a megerősített új esetek, kórházi kezelések és halálesetek napi száma jóval alacsonyabb, mint a téli omikron-hullám idején.

Nincs napi 900 ezer új fertőzés és több tízezer kórházi kezelés és haláleset.

Szerdán pedig azt mondta:

Valójában egy átmeneti fázisban vagyunk, a számok lassulásától egy remélhetőleg kontrolláltabb fázisba és helyhez kötötté válásig.

(Borítókép: Maszkos emberek sétálnak New Yorkban 2020. április 10-én. Fotó: Yana Paskova / For The Washington Post / Getty Images)