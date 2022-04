A néhány száz fős, határ menti faluban – amelynek szegénységéről már az utóbbi években is írt néhányszor a sajtó – a Magyar Hang készített riportot a választás után. Toldi Richárd, a város alpolgármestere azt mondta nekik, hogy a község „99 százaléka szegény”, a fele pedig kiskorú (ennek ellenére a településnek csak óvodája van, iskolába Bódvaszilasra kell átjárniuk a gyermekeknek).

Hozzátette azt is, hogy jelenleg 65 közmunkásuk van a faluban, és hogy nem is tudja, mi lenne velük a közmunka nélkül, ezért nagyon örülnek a Fidesz választási győzelmének (a helyi lakosok nagy többsége is a kormánypártokra szavazott).

„Így van, a Fidesz enni ad, meg munkát!” – erősítette meg az egyik lakos, aki nem sokkal később azt is hozzátette:

Azért üzennénk Orbán Viktornak. Lejöhetne megnézni minket [...] Jó lenne, ha a miniszterelnök látná, milyen 22 800-ból élni, és hogy milyen az élet falun

– fogalmazott, miközben arról is beszámolt, hogy Beri Tamás, a város polgármestere korábban Farkas Flórián romaügyi miniszterelnöki megbízottat már meghívta a faluba, de nem ment el.