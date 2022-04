Orbán Viktor levelet írt, számít a németekre

Orbán Viktor levélben köszönte meg Olaf Scholz német kancellárnak, hogy gratulált a választási győzelemhez, miközben azt is közölte, hogy a két ország kapcsolatainak fejlesztése kiemelt fontosságú most – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csütörtökön.

A német szövetségi kormány hivatalos honlapján közzétett levél szerint Olaf Scholz gratulált a magyar parlamenti választáson elért újabb sikerhez, és sok szerencsét kívánt az elkövetkező feladatokhoz Orbán Viktornak. Erre válaszolt most a miniszterelnök.

Európa ma olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek a korábbiaknál is fontosabbá teszik a tagállamok közötti, kölcsönös tiszteletre alapozott együttműködést

– írta levelében a miniszterelnök. Orbán Viktor biztosította a német kancellárt, hogy ennek szellemében készen áll a közös munkára,

a Magyarország és Németország közötti kapcsolatok fejlesztését ugyanis stratégiai jelentőségű kérdésnek tekinti.

A német és a magyar kormány jelenleg hasonló álláspontot képvisel az ukrajnai háborúval kapcsolatban is, ugyanis egyik ország sem támogatja, hogy az oroszellenes szankciók az energiaszektorra is kiterjedjenek. A német kancellár erről a napokban is beszélt, hangsúlyozva, hogy ez akár gazdasági válságot is okozhatna.

