Szijjártó Péter: Zelenszkij be akart avatkozni a magyar választásba

A magyar külügyminiszter interjút adott a CNN műsorvezetőjének, Richard Questnek, amelyben a háborús kérdésekről, az oroszellenes szankciókról, valamint a jogállamisági eljárásról is szó esett. Az interjú egy pontján azt is elmondta, hogy Orbán Viktor miért nevezte korábban ellenfelének az ukrán elnököt.

„Miniszter úr, nem feltétlenül egy olyan beszélgetést szeretnék folytatni Önnel, ahol én A-t mondok, Ön pedig B-t. Én a lényegre vagyok kíváncsi. A helyzet pedig úgy áll, hogy Európa többi része vonakodik attól vagy ellenzi, hogy orosz gázt és olajat vegyen [rubelért], miközben Önök nagyon is hajlandóak arra, hogy a Vlagyimir Putyin és a Gazprombank által előírt módon fizessenek” – kezdte Quest az interjút.



Szijjártó Péter erre azt válaszolta, hogy az ország energiaellátása nem „filozófiai, kommunikációs, ideológiai vagy politikai ” , hanem egy „fizikai kérdés ” . A z olaj és gáz nagy része Oroszországból érkezik, erre pedig egyelőre nincs alternatíva – mondta.

A külügyminiszter hangsúlyozta azt is: sokat tettek azért, hogy diverzifikálják az ellátást, és ha lesz új forrás, akkor Magyarország „nagyon boldogan” vásárolna gázt onnan – például az ExxonMobiltól is, ha megkezdik a termelést a Fekete-tengeren, de erre még várni kell.

Most sajnos nincs más lehetőségünk, mint hogy az orosz energiaforrásokra hagyatkozzunk a következő néhány évben. Ezt nem szórakozásból tesszük, ez a kézzelfogható realitás az országunk számára

– fogalmazott.

Az amerikai újságíró erre azt válaszolta: mindemellett úgy tűnik, hogy Magyarország különutas politikát folytat az Európai Unióhoz és a NATO-hoz képest, például a fegyverszállítások kérdésében.

Ez egy percepció, egy nézet, de nem a valóság, ahogy ezt ön is nagyon helyesen mondta

– válaszolta a külügyminiszter, majd hozzátette azt is, hogy Magyarország is jóváhagyta az eddigi oroszellenes szankciókat, de azt nem szeretnék, ha ezek az energiaszektorra is kiterjednének.

Elítélik Oroszországot, kiállnak a területi integritás mellett

Szijjártó Péter mindeközben azt is kiemelte, hogy Magyarország kiáll Ukrajna területi integritása mellett és humanitárius segítséget nyújt a menekülteknek, de a fegyverszállítás más kérdés, és ezt a NATO-n és EU-n belül sem támogatja mindenki.

Ha fegyvert szállítanak Magyarországon keresztül, akkor azt kockáztatjuk, hogy Magyarország is a konfliktus részesévé válik, és ezt határozottan szeretnénk elkerülni

– szögezte le.

Arra a kérdésre, hogy szerinte Vlagyimir Putyin „zavart akar-e kelteni Európában” – így például Moldovában, amelyet nemrég szintén elért a háború –, a magyar külügyminiszter azt mondta:

ELÍTÉLIK AZT, HOGY OROSZOROSZÁG MEGTÁMADTA UKRAJNÁT,

és ha szükséges, kiállnak Moldova területi integritásáért is, valamint bíznak abban, hogy mielőbb véget érhet a háború és minél kevesebben halnak meg.

Brüsszel zsarolni akar a választás miatt

Richard Quest az interjúban a jogállamisági eljárásról is kérdezte Szijjártó Pétert, mire a külügyminiszter azt mondta: szerinte egyértelmű, hogy az Európai Bizottság meg akarja zsarolni Magyarországot, ezért hazugságokat terjesztenek. Emlékeztetett arra is, hogy az áprilisi választáson a Fidesz minden eddiginél nagyobb győzelmet aratott, és ez után jelentették be a jogállamisági eljárás megindítását.

Értjük azt, hogy a brüsszeli liberális mainstream ezt nem tudja megemészteni

– fogalmazott Szijjártó Péter a választási győzelemről beszélve, majd hozzátette: szerinte az, hogy az emberek ilyen mértékben támogatták idén is a kormánypártokat, bizonyítja, hogy Magyarország demokratikus állam.

Politikai kérdésekről, percepciókról vitázunk. Sosem neveztek meg egy konkrét kérdést, amelyről beszélnünk kellene, hogy ez a törvény szembemegy-e az európai értékekkel

– mondta a külügyminiszter, aki szerint valójában a brüsszeliek azok, akik nem tartják tiszteletben a magyar nép akaratát.

Zelenszkij be akart avatkozni, ez elfogadhatatlan volt

Az interjú végén Richard Quest arról is megkérdezte Szijjártó Pétert, hogy Orbán Viktor a választások idején miért nevezte ellenfelének Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és hogy ez szerinte helyénvaló állítás volt-e a mostani háborús helyzetben. Szijjártó Péter azt válaszolta: ahhoz, hogy ez érthetővé váljon, ismerni kell azt, hogy az ukrán kormányzat „miként próbált beavatkozni a magyar választásokba” és vette fel a kapcsolatot „bizonyos magyar szereplőkkel”. Hozzátette azt is, hogy Zelenszkij szerinte ellenséges kijelentéseket is tett Magyarországról a választás előtt.

Elfogadhatatlan volt, ahogy megpróbált beavatkozni a választásba. Ezért mondta ezt róla a magyar miniszterelnök

– fogalmazott Szijjártó Péter az interjú végén.

(Borítókép: Szijjártó Péter. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)